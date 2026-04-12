Nedves levegővel érkezik a jövő hét, mutatjuk, mire készüljön

Kellemes tavaszi idő várható a jövő héten. A hét elején nedves, de enyhe levegő érkezik és melegedés kezdődik, így az éjszakák is fagymentessé válnak, napközben pedig az egyre több napsütés mellett 20 fok körüli hőmérséklet várható – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Forrás: MTI2026. 04. 12. 15:52
illusztráció Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egyre többfelé lehet számítani szűrt napsütésre hétfőn, mert délnyugat, nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Késő délutántól, estétől általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, és néhol – főként az ország délnyugati felén – már előfordulhat zápor. A keleties szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható.

Kedden a napsütés mellett lesznek erősen felhős időszakok is, elszórtan zápor előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum általában 4 és 10 fok között alakul, de kevésbé felhős tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A csúcsérték 15 és 20 fok között várható.

Szerdán keleten többnyire napos időre van kilátás, míg nyugat felé haladva egyre több lehet a felhő, és főleg az ország nyugati felében alakulhat ki zápor. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő várható, elvétve zápor előfordulhat. A változó irányú légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, délután 18 és 23 fok között valószínű.

Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható, elvétve alakulhat ki zápor. Mérsékelt marad a változó irányú légmozgás. Hajnalban 4 és 10, délután 18 és 23 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szombaton gomolyfelhős, napos idő várható, elvétve alakulhat ki zápor. Az északiasra forduló szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, délután 17 és 22 fok között alakul.

Vasárnap napos időre lehet számítani kevés gomolyfelhővel, számottevő csapadék nélkül. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9, délután 17 és 22 fok között alakul.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
