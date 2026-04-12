Nedves levegővel érkezik a jövő hét, mutatjuk, mire készüljön

Kedden a napsütés mellett lesznek erősen felhős időszakok is, elszórtan zápor előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum általában 4 és 10 fok között alakul, de kevésbé felhős tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A csúcsérték 15 és 20 fok között várható.

Szerdán keleten többnyire napos időre van kilátás, míg nyugat felé haladva egyre több lehet a felhő, és főleg az ország nyugati felében alakulhat ki zápor. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.