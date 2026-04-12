Megbotlott pakolás közben a szavazatszámláló bizottság egyik tagja reggel hat óra környékén, és beverte a száját a szekrénybe Szigetszentmiklóson – közölte a Nemzeti Választási Iroda.
Csúnya baleset lett a vége a reggeli pakolásnak a Pest vármegyei településen
Vér is folyt.
A szavazatszámláló könnyebben megsérült, az ínye vérzett, de azt mondta, a bizottsági munkában ez nem akadályozza. A szavazatszámláló bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető leültette a sérültet és jeget tett a sérült testrészre. Ma már történt néhány kellemetlenség a szavazókörökben, Fejérben például rosszul lett egy szavazatszámláló.
