A szavazatszámláló bizottság egyik delegált tagja rosszul érezte magát Előszálláson, azonban orvosi ellátást nem igényelt – olvasható a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közleményében.
Rosszul lett a szavazatszámláló bizottság egyik tagja Fejérben
Elhagyta a szavazókört.
A szavazóhelyiséget negyed egykor elhagyta, de közölte azt is, hogy ha jobban lesz, visszatér, hogy segítse a biztosság munkáját. Hozzáfűzik, az ügyben nem szükséges intézkedni, mert a szavazatszámláló bizottság hét fővel is határozatképes.
Reggel, Szigetszentmiklóson már baleset is történt. A szavazatszámláló bizottság egyik tagja reggel fél 7 körül pakolás közben megbotlott, beverte a száját egy szekrénybe. Az ínye sebesült meg, amely kissé vérzett, de maradt a helyszínen, azt mondta, a sérülése nem akadályozza őt a bizottsági munkában.
