Civilben indult bevásárolni Gazdagréten a jegyespár, szép kis kalamajkába keveredtek

Senki nem sejtette, hogy ők nem hétköznapi páros.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 14:07
illusztráció Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Gyanútlanul vásárolt egy gazdagréti üzletben Gábor és a menyasszonya, Dorottya, amikor hirtelen közbevágott a valóság és kiáltást hallottak.

Tolvaj!

– hangzott el a szó, mire a hang irányába pillantva egy menekülő és két üldöző alakot vettek észre. Ekkor derült ki, hogy Gábor és Dorottya nem akármilyen jegyespár, ösztönösen és egyformán reagáltak. 

Bár nem futáshoz voltak öltözve, nekiiramodtak, hogy segítsenek – részletezi a közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság. Elárulták azt is, hogy nincs ebben semmi különleges vagy szokatlan, ugyanis Vata Gábor bv. százados, Kárpáti Dorottya bv. törzsőrmester a fővárosi büntetés-végrehajtásnál szolgálnak. A történet azonban ezen a ponton újabb csavart vett.

Az üldözéshez egy katona is csatlakozott, a spontán futóversenyt pedig végül a hivatásos állományúak nyerték, komoly fölénnyel. A tolvajt beérték, feltartóztatták, majd értesítették a rendőrséget. A menekülni próbáló, édesszájú csibész ruhája minőségi csokoládékkal volt megtömve. A finomságok visszakerültek az üzletbe, a tolvaj pedig a rendőrökkel folytatta az útját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
