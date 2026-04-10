Jön az intenzív kitörések és a fényes tűzgömbök időszaka, mutatjuk a pontos dátumot

A Lyridák az egyik legrégebben ismert meteorraj: kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik. A megfigyeléshez nincs szükség távcsőre, ugyanakkor érdemes fényszennyezéstől mentes, tiszta égboltot keresni.

A raj intenzívebb kitöréseket és fényes tűzgömböket is produkálhat, ilyenkor akár 90 meteor is felvillanhat óránként.

Április 22-én 21 óra után egy látványos együttállás is megfigyelhető lesz az égbolton. Az Ikrek csillagképben tartózkodó Jupiter és a Hold egymáshoz közel látszik majd, fölöttük pedig a csillagkép két legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor ragyog. A négy égitest együtt egy feltűnő, álló téglalap alakot rajzol ki az égen.