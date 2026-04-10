Várhatóan április 22-én, 21 óra 40 perckor éri el a maximumát az április 14. és a hónap vége között aktív Lyridák meteorraj. Bár a raj óránként átlagosan 18 fényes hullócsillagot produkál, Magyarországról a még alacsonyan járó radiáns miatt óránként 8-10 hullócsillagot lehet majd észlelni. Az éjszaka előrehaladtával egyre több Lyrida látszhat majd az égen.
Jön az intenzív kitörések és a fényes tűzgömbök időszaka, mutatjuk a pontos dátumot
Április 22-én éri el maximumát a Lyridák meteorhullása, emellett négy égitest látványos együttállása is megfigyelhető lesz az égbolton – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
A Lyridák az egyik legrégebben ismert meteorraj: kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik. A megfigyeléshez nincs szükség távcsőre, ugyanakkor érdemes fényszennyezéstől mentes, tiszta égboltot keresni.
A raj intenzívebb kitöréseket és fényes tűzgömböket is produkálhat, ilyenkor akár 90 meteor is felvillanhat óránként.
Április 22-én 21 óra után egy látványos együttállás is megfigyelhető lesz az égbolton. Az Ikrek csillagképben tartózkodó Jupiter és a Hold egymáshoz közel látszik majd, fölöttük pedig a csillagkép két legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor ragyog. A négy égitest együtt egy feltűnő, álló téglalap alakot rajzol ki az égen.
Az égi jelenségek megfigyelésére a Svábhegyi Csillagvizsgáló rendhagyó programmal készül, amelyről a honlapjukon olvasható részletes tájékoztatás.
