Több mint száz férfi igényeit kellett kiszolgálnia egy nőnek, mert a férje így akarta

A gyanúsított, a Hells Angels motoros klub egykori tagja tavaly októberben került őrizetbe, miután a felesége feljelentette. A vád szerint mintegy 120 férfinak szolgáltatta ki szexuálisan a feleségét éveken keresztül, 2022 és 2025 között. Az interneten adott fel hirdetéseket, megszervezte a találkozókat és őrködött. A feleségéről szexuális tartalmú videókat is készített, amelyeket közzétett az interneten, hogy még több ügyfelet szerezzen.