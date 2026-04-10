Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
feleségférjprostitúció

Több mint száz férfi igényeit kellett kiszolgálnia egy nőnek, mert a férje így akarta

Szexuális együttlétre kényszerítette több mint száz férfival a feleségét Svédországban egy 62 éves férfi, aki pénteken jelent meg a bíróság előtt az ellene prostitúcióra kényszerítés és nemi erőszak vádjával indított perben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 10. 11:46
door,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gyanúsított, a Hells Angels motoros klub egykori tagja tavaly októberben került őrizetbe, miután a felesége feljelentette. A vád szerint mintegy 120 férfinak szolgáltatta ki szexuálisan a feleségét éveken keresztül, 2022 és 2025 között. Az interneten adott fel hirdetéseket, megszervezte a találkozókat és őrködött. A feleségéről szexuális tartalmú videókat is készített, amelyeket közzétett az interneten, hogy még több ügyfelet szerezzen.

A férfit nyolcrendbeli nemi erőszakkal, nemi erőszak négyrendbeli kísérletével és négyrendbeli bántalmazással is vádolják.

Az ügyész megfogalmazása szerint a vádlott könyörtelenül kizsákmányolta a feleségét, aki kiszolgáltatott helyzetben volt, és egy bizonyos fokig bele is törődött abba, hogy prostituálták. Mintegy 120 férfiról gyanítják, hogy fizetett a férjnek a feleség szexuális szolgáltatásaiért – mondta el az ügyész.

A svéd sajtó értesülései szerint 26 ügyfél ellen is vádat emeltek, de a pénteken Angermanland tartományban kezdődött perben egyelőre csak a férj ügyét tárgyalják. Svédországban nem büntetik a szexuális szolgáltatások felajánlását, a vásárlását azonban igen.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekhann endre

Hann Endre és az időgép

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője elárulta, hogy szép csendben visszautazott idén februárba, és felvette az eddig nem létező adatokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu