A gyanúsított, a Hells Angels motoros klub egykori tagja tavaly októberben került őrizetbe, miután a felesége feljelentette. A vád szerint mintegy 120 férfinak szolgáltatta ki szexuálisan a feleségét éveken keresztül, 2022 és 2025 között. Az interneten adott fel hirdetéseket, megszervezte a találkozókat és őrködött. A feleségéről szexuális tartalmú videókat is készített, amelyeket közzétett az interneten, hogy még több ügyfelet szerezzen.
Több mint száz férfi igényeit kellett kiszolgálnia egy nőnek, mert a férje így akarta
Szexuális együttlétre kényszerítette több mint száz férfival a feleségét Svédországban egy 62 éves férfi, aki pénteken jelent meg a bíróság előtt az ellene prostitúcióra kényszerítés és nemi erőszak vádjával indított perben.
A férfit nyolcrendbeli nemi erőszakkal, nemi erőszak négyrendbeli kísérletével és négyrendbeli bántalmazással is vádolják.
Az ügyész megfogalmazása szerint a vádlott könyörtelenül kizsákmányolta a feleségét, aki kiszolgáltatott helyzetben volt, és egy bizonyos fokig bele is törődött abba, hogy prostituálták. Mintegy 120 férfiról gyanítják, hogy fizetett a férjnek a feleség szexuális szolgáltatásaiért – mondta el az ügyész.
További Külföld híreink
A svéd sajtó értesülései szerint 26 ügyfél ellen is vádat emeltek, de a pénteken Angermanland tartományban kezdődött perben egyelőre csak a férj ügyét tárgyalják. Svédországban nem büntetik a szexuális szolgáltatások felajánlását, a vásárlását azonban igen.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!