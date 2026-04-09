Fotón mutatjuk a fiatalembert, aki csaknem negyven késszúrással végezte ki Révész Zsuzsát, az RTL volt kommunikációs vezetőjét

Ma tartják a Fővárosi Törvényszéken Révész Zsuzsa feltételezett gyilkosa, Sz.Tamás ügyében az előkészítő ülést. A vád előre kitervelt, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel. Ha a húszéves Tamás beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akár már ma ítélet születhet.
Az esetről korábban a Magyar Nemzet többször is beszámolt. A vádirat lényege szerint Sz. Tamás és a barátnője még kiskorúak voltak, amikor egymásra találtak, azonban rendszeresen vitatkoztak, többször szakítottak, majd kibékültek. 2024. október 31-én a német–holland határ melletti Wegberg városába utaztak Amszterdamból. A szálláson annyira összevesztek, hogy szakítottak, és a lány az édesanyját hívta fel, hogy vigye őt haza, aki a férjével ment érte, és autóval jöttek vissza Magyarországra.
Sz. Tamás is úgy döntött, hogy hazajön, majd november 2-án azt mondta családjának, hogy Visegrádra utazik pár napra. Ehelyett inkább szerzett egy konyhakést, és Budapestre ment. Két szobát is kibérelt, majd az egyikben megszállt. Szerzett magának női ruhákat, parókát és egy széles karimájú női kalapot. Napközben járt a volt barátnője és édesanyja otthonánál, ahova kora este visszatért.
Ekkor már magával vitte a kést, és a bejárathoz közeli fás-bokros részen várakozott. A cél az volt, hogy vagy a volt barátnőjét, vagy az édesanyját, Révész Zsuzsát, az RTL volt kommunikációs vezetőjét megöli. Az édesanya hazaért gépkocsival, előtte épp a rendőrségen volt, hogy feljelentést tegyen a vádlott ellen a külföldön történtek miatt. A férfi ekkor késsel támadt az autóban ülő sértettre, és csaknem negyvenszer szúrt. Révész Zsuzsa a helyszínen meghalt.
Sz. Tamás ezután elmenekült, az okmányait eldobta, a kést az I. kerületben, sűrű növényzetben rejtette el. A rendőrség azonosította az elkövetőt, akit másnap elfogtak.
