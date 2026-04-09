Rendkívüli

Orbán Viktor: Mi vagyunk a többség + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
édesanyaRévész Zsuzsakés

Fotón mutatjuk a fiatalembert, aki csaknem negyven késszúrással végezte ki Révész Zsuzsát, az RTL volt kommunikációs vezetőjét

Előkészítő ülést tartanak az ügyben a Fővárosi Törvényszéken.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 14:49
Révész Zsuzsa Fotó: Révész Zsuzsa Forrás: Instagram
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ma tartják a Fővárosi Törvényszéken Révész Zsuzsa feltételezett gyilkosa, Sz.Tamás ügyében az előkészítő ülést. A vád előre kitervelt, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel. Ha a húszéves Tamás beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akár már ma ítélet születhet. 

Az esetről korábban a Magyar Nemzet többször is beszámolt. A vádirat lényege szerint Sz. Tamás és a barátnője még kiskorúak voltak, amikor egymásra találtak, azonban rendszeresen vitatkoztak, többször szakítottak, majd kibékültek. 2024. október 31-én a német–holland határ melletti Wegberg városába utaztak Amszterdamból. A szálláson annyira összevesztek, hogy szakítottak, és a lány az édesanyját hívta fel, hogy vigye őt haza, aki a férjével ment érte, és autóval jöttek vissza Magyarországra. 

Sz. Tamás is úgy döntött, hogy hazajön, majd november 2-án azt mondta családjának, hogy Visegrádra utazik pár napra. Ehelyett inkább szerzett egy konyhakést, és Budapestre ment. Két szobát is kibérelt, majd az egyikben megszállt. Szerzett magának női ruhákat, parókát és egy széles karimájú női kalapot. Napközben járt a volt barátnője és édesanyja otthonánál, ahova kora este visszatért.

Ekkor már magával vitte a kést, és a bejárathoz közeli fás-bokros részen várakozott. A cél az volt, hogy vagy a volt barátnőjét, vagy az édesanyját, Révész Zsuzsát, az RTL volt kommunikációs vezetőjét megöli. Az édesanya hazaért gépkocsival, előtte épp a rendőrségen volt, hogy feljelentést tegyen a vádlott ellen a külföldön történtek miatt. A férfi ekkor késsel támadt az autóban ülő sértettre, és csaknem negyvenszer szúrt. Révész Zsuzsa a helyszínen meghalt. 

Sz. Tamás ezután elmenekült, az okmányait eldobta, a kést az I. kerületben, sűrű növényzetben rejtette el. A rendőrség azonosította az elkövetőt, akit másnap elfogtak.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
