Fegyházba küldenék Révész Zsuzsa gyilkosát, aki negyvennél is több késszúrással ölt

A vádirat lényege szerint a férfi és barátnője még kiskorúakként lettek egy pár, azonban rendszeresen vitatkoztak, többször szakítottak, majd kibékültek. 2024. október 31-én a német–holland határ melletti Wegberg városába utaztak Amszterdamból. A szálláson olyan súlyos nézeteltérésük támadt, hogy szakítottak, és a lány az édesanyját hívta fel, hogy vigye őt haza. A gyanú szerint a férfi bántalmazta az ekkor még kiskorú barátnőjét. Édesanyja a férjével együtt elment a lányáért és autóval hazahozták a lányt.

A férfi is hazajött, majd november 2-án azt mondta családjának, hogy Visegrádra utazik pár napra. Ehelyett azonban magához vett egy konyhakést, és valójában Budapestre ment. Két szobát is kibérelt, majd az egyikben megszállt. A fővárosban női ruhákat, parókát és egy széles karimájú női kalapot is vásárolt, azokat a szállásán tartotta. Napközben járt a volt barátnője és édesanyja otthonánál, ahova a kora esti órákban visszatért.