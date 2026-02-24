vádlottkésrévész zsuzsaédesanya

Fegyházba küldenék Révész Zsuzsa gyilkosát, aki negyvennél is több késszúrással ölt

Az áldozat, azt RTL egykori kommunikációs vezetője a lányát védte.

2026. 02. 24.
Vádat emelt és fegyházbüntetés kiszabását indítványozza a Fővárosi Főügyészség  azzal a 20 éves férfival szemben, aki a vád szerint előre kitervelten és különösen kegyetlenséggel végzett volt barátnője édesanyjával – írja az ügyészség. 

A vádirat lényege szerint a férfi és barátnője még kiskorúakként lettek egy pár, azonban rendszeresen vitatkoztak, többször szakítottak, majd kibékültek. 2024. október 31-én a német–holland határ melletti Wegberg városába utaztak Amszterdamból. A szálláson olyan súlyos nézeteltérésük támadt, hogy szakítottak, és a lány az édesanyját hívta fel, hogy vigye őt haza. A gyanú szerint a férfi bántalmazta az ekkor még kiskorú barátnőjét. Édesanyja a férjével együtt elment a lányáért és autóval hazahozták a lányt. 

A férfi is hazajött, majd november 2-án azt mondta családjának, hogy Visegrádra utazik pár napra. Ehelyett azonban magához vett egy konyhakést, és valójában Budapestre ment. Két szobát is kibérelt, majd az egyikben megszállt. A fővárosban női ruhákat, parókát és egy széles karimájú női kalapot is vásárolt, azokat a szállásán tartotta. Napközben járt a volt barátnője és édesanyja otthonánál, ahova a kora esti órákban visszatért. 

Ekkor magával vitte a kést, és a bejárathoz közeli fás-bokros részen várakozott. Az volt a célja, hogy vagy volt barátnőjét vagy édesanyját megöli. Az édesanya hazaért gépkocsival, előtte épp a rendőrségen volt, hogy feljelentést tegyen a vádlottal szemben a külföldön történtek miatt. A férfi ekkor késsel rátámadt az autóban ülő sértettre, aki a helyszínen életét vesztette.

A vádlott ezután elmenekült, az okmányait eldobta, a kést az I. kerületben, sűrű növényzetbe rejtette le. A rendőrség azonosította az elkövetőt, akit másnap elfogtak.

A Fővárosi Főügyészség az indítványa alapján letartóztatásban lévő vádlottat előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában. A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a férfit határozott ideig tartó fegyházbüntetésre, emellett állapítsa meg, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

Életfogytig tartó büntetés indítványozására azért nincs lehetőség, mert a férfi az elkövetéskor nem töltötte be a Büntető törvénykönyv által megkívánt 20. életévét.

 

Bár név szerint nem említik, a késelés áldozata Révész Zsuzsa volt, aki 17 éven keresztül volt az RTL Magyarország marketingkommunikációs és pr-csapatának tagja, később a vezetője. 

 

