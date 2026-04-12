Itt a Tisza Párt titkos dokumentuma – zavargásokat szervezhetnek

A választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott 13 óráig

Délután 13 óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka, azaz 4 075 272 polgár járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Mindez kiemelkedő részvételi aránynak számít.

2026. 04. 12. 13:51
Délután 13 óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka, azaz 4 075 272 polgár járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Mindez kiemelkedő részvételi aránynak számít.

Négy évvel ezelőtt 13 óráig ugyanis a választók 40,01 százaléka ment el szavazni.

A részvételi arány továbbra is Pest vármegyében a legmagasabb, 58,01 százalék.

Mint ismert, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlési képviselők választásán. Este hét óráig mintegy hét és fél millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

