A választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott 13 óráig

Délután 13 óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka, azaz 4 075 272 polgár járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
Mindez kiemelkedő részvételi aránynak számít.
Négy évvel ezelőtt 13 óráig ugyanis a választók 40,01 százaléka ment el szavazni.
A részvételi arány továbbra is Pest vármegyében a legmagasabb, 58,01 százalék.
Mint ismert, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlési képviselők választásán. Este hét óráig mintegy hét és fél millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!