A választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott 13 óráig

Délután 13 óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka, azaz 4 075 272 polgár járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Mindez kiemelkedő részvételi aránynak számít.

Négy évvel ezelőtt 13 óráig ugyanis a választók 40,01 százaléka ment el szavazni.

A részvételi arány továbbra is Pest vármegyében a legmagasabb, 58,01 százalék.

Mint ismert, vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlési képviselők választásán. Este hét óráig mintegy hét és fél millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.