Bombariadó miatt leállt a szavazás a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Miskolcon, ahol a 22-es, 24-es és 25-ös szavazókör található – értesült a Boon.
Azonnal felfüggesztették a szavazást Miskolcon, bombariadót jelentettek a művelődési házból
Rohantak a rendőrök.
A portál információi szerint a Miskolci Önkormányzati Rendészetre érkezett egy bejelentés, amelyben robbantással fenyegetőzött a telefonáló. Úgy tudják, nem csak Miskolcon történt ilyesmi a délután folyamán. A szavazást azonnal felfüggesztették és értesítették a rendőrséget. A művelődési házat átvizsgálták keresőkutyákkal, de nem találtak semmilyen robbanóanyagot, így, nagyjából húszperces megszakítás után minden visszatért a megszokott kerékvágásba.
