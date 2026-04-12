Azonnal felfüggesztették a szavazást Miskolcon, bombariadót jelentettek a művelődési házból

Rohantak a rendőrök.

Forrás: Boon2026. 04. 12. 17:17
Bombariadó miatt leállt a szavazás a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Miskolcon, ahol a 22-es, 24-es és 25-ös szavazókör található – értesült a Boon.

A portál információi szerint a Miskolci Önkormányzati Rendészetre érkezett egy bejelentés, amelyben robbantással fenyegetőzött a telefonáló. Úgy tudják, nem csak Miskolcon történt ilyesmi a délután folyamán. A szavazást azonnal felfüggesztették és értesítették a rendőrséget. A művelődési házat átvizsgálták keresőkutyákkal, de nem találtak semmilyen robbanóanyagot, így, nagyjából húszperces megszakítás után minden visszatért a megszokott kerékvágásba. 

Az eset részleteit a Boon cikkében olvashatja. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
