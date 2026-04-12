Használhatatlan volt a ceglédi tiszás szavazatszámláló, végül egy padon bukkantak rá

Forrás: Blikk2026. 04. 12. 17:09
illusztráció Forrás: Pexels
Kisebb fennakadást okozott egy szavazatszámláló bizottsági tag Cegléd hetes számú szavazókörében – értesült a Blikk. Úgy tudni,  sikerült rövid idő alatt orvosolni, hogy a részeg férfi nem tudta ellátni a feladatát. 

A férfit felmentették a tisztségéből és hazaküldték. Az incidens a kora reggeli órákban történt.

Az úriember reggel, amint megérkezett, több alkalommal is szeszes italt fogyasztott a szavazókör területén

 – fogalmazott a portálnak a címzetes főjegyző. Dr. Diósgyőri Gitta részletezte, bár a szavazatszámláló bizottság és az elnök megkérte a férfit, hogy ne fogyasszon alkoholt, ő ennek ellenére folytatta az ivást. Emiatt a bizottság még reggel 7 óra előtt határozatot hozott arról, hogy, mivel munkavégzésre alkalmatlan volt, felmentik alóla. 

Kiderült az is, hogy ezzel egy időben a Tisza Párt delegáltja felhívta az ügyben illetékes kollégáit, akik közölték, hogy a Tisza Párt az ittas férfit felmenti a tisztsége alól. 

Ezt a Tisza Párt, mondhatni, házon belül elrendezte, amivel nagyjából egy időben a bizottság is felmentette és hazaküldte a férfit

– tette hozzá dr. Diósgyőri Gitta. A bizottság határozatképes létszámban megmaradt, a férfi hazaküldése után is, aki állítólag utóbb egy padon láttak békésen aludni. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
