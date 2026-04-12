Kisebb fennakadást okozott egy szavazatszámláló bizottsági tag Cegléd hetes számú szavazókörében – értesült a Blikk. Úgy tudni, sikerült rövid idő alatt orvosolni, hogy a részeg férfi nem tudta ellátni a feladatát.
Használhatatlan volt a ceglédi tiszás szavazatszámláló, végül egy padon bukkantak rá
A férfit felmentették a tisztségéből és hazaküldték. Az incidens a kora reggeli órákban történt.
Az úriember reggel, amint megérkezett, több alkalommal is szeszes italt fogyasztott a szavazókör területén
– fogalmazott a portálnak a címzetes főjegyző. Dr. Diósgyőri Gitta részletezte, bár a szavazatszámláló bizottság és az elnök megkérte a férfit, hogy ne fogyasszon alkoholt, ő ennek ellenére folytatta az ivást. Emiatt a bizottság még reggel 7 óra előtt határozatot hozott arról, hogy, mivel munkavégzésre alkalmatlan volt, felmentik alóla.
További Belföld híreink
Kiderült az is, hogy ezzel egy időben a Tisza Párt delegáltja felhívta az ügyben illetékes kollégáit, akik közölték, hogy a Tisza Párt az ittas férfit felmenti a tisztsége alól.
Ezt a Tisza Párt, mondhatni, házon belül elrendezte, amivel nagyjából egy időben a bizottság is felmentette és hazaküldte a férfit
– tette hozzá dr. Diósgyőri Gitta. A bizottság határozatképes létszámban megmaradt, a férfi hazaküldése után is, aki állítólag utóbb egy padon láttak békésen aludni.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!