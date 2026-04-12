Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz

Sorra érkeznek a bejelentések súlyos választási visszaélésekről

Érkezett bejelentés szavazatvásárlásról, csoportos buszoztatásról, megfélemlítésről, sőt olyan esetről is beszámoltak, hogy a Tisza Párt delegáltjai az egyik szavazókörben nem adtak egyéni szavazólapot a választóknak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 16:20
Rengeteg bejelentés érkezett a Fidesz demokrácia-központjához, ezek közül számos eset súlyos visszaélésekre utal, amelyek a Tisza Párthoz köthetők – közölte a Fidesz.

A bejegyzésben példaként említenek egy hangfelvételt, amelyen a Tisza Párt hajdúsági jelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását. „A legjobb ár-érték arány”, „fű alatti” tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, „plusz ötszáz csomag” – hallható a nyilvánosságra került felvételen.

Egy névtelen bejelentés szerint Nyírbogáton szavazatvásárlás gyanúja merült fel:

arra próbáltak pénzzel rávenni választópolgárokat, hogy a Tiszára szavazzanak.

Arról is kaptak jelzést, hogy buszokkal szervezett csoportos szállítást szerveznek tiszásoknak a szavazóhelyiséghez. Szintén névtelen bejelentés érkezett Szakcsról, ahol a Tisza Párt szimpatizánsai körében krumplit osztanak, szavazatvásárlás céljából. Jászárokszálláson pénzt adnak a Tisza Pártra szavazó választópolgároknak, és meg is akarják félemlíteni az embereket azzal, hogy lefotózzák őket, amikor belépnek a szavazóhelyiségbe.

A párthoz eljutó információk szerint Bükkaranyoson az átjelentkezős szavazókörben

a Tisza Párt delegáltjai több alkalommal sem adtak egyéni szavazólapot a választóknak,

csak listás szavazólapot adtak ki, holott arra minden választópolgárnak törvényes joga van.

A Fidesz demokrácia központja hangsúlyozza, ez súlyos szabálytalanság, hiszen a választási eljárásról szóló törvény egyértelműen rögzíti, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár az adott választókerületnek megfelelő valamennyi szavazólapra jogosult. Az egyéni szavazólap kiadásának megtagadása vagy akadályozása sérti a választójog teljességét, és befolyásolhatja a végeredményt.

Ha bármilyen szabálytalanságot vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlel, jelezze a demokrácia-központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] email címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

