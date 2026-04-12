Van olyan település, ahol ebédre már mindenki leszavazott

Húsz választópolgár szerepel a névjegyzékben.

2026. 04. 12. 15:42
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tornakápolnán délután 13 órára minden választópolgár leadta szavazatát – derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.

Ez az ország egyik legkisebb szavazóköre,

a választói névjegyzékben húsz választópolgár szerepel, az NVI adatai szerint 13 órára valamennyien leadták szavazatukat.

Az ország legkisebb szavazóköre Budapesten van: az 1. számú (V. kerületi központú) egyéni választókerület 25. számú szavazókörébe mindössze hat választópolgárt vártak vasárnap, 13 órára ők is valamennyien leadták szavazatukat.

Tornakápolna, az Aggteleki Nemzeti Park területén található kicsiny falu, Aggtelektől tíz kilométerre helyezkedik el. Tömegközlekedési kapcsolata nincs, a legközelebbi buszmegálló a falutól 4,4 kilométerre, Szinpetriben, a legközelebbi vasútállomás/vasúti megállóhely a tizenegy kilométerre, Perkupán található Jósvafő-Aggtelek megállóhely.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu