Itt a Tisza Párt titkos dokumentuma – zavargásokat szervezhetnek

Újabb gyanú a tiszás csalásra: azonnal leállították a szavazást Nyírbogáton!

Nyoma maradt az incidensnek!

Munkatársunktól
2026. 04. 12. 13:53
szavazás, választás Ladóczki Balázs
Az idősotthon lakóját faggatta egy tiszás delegált olyasmiről, amiről a törvény szerint senkinek sem kellene beszélnie. Kínos incidens zavarta meg a választás nyugalmát Nyírbogáton – azonnal leállították a szavazást, számolt be róla a Szon.hu vármegyei lap. Ami egy rutinszerű, békés vasárnapi szavazásnak indult, az pillanatok alatt feszült vitává és jegyzőkönyvezett incidenssé fajult a nyírbogáti kettes számú szavazókörben. A lap úgy tudja, a drámai események akkor kezdődtek, amikor a szavazatszámláló bizottság két tagja – köztük a Tisza Párt delegáltja – elindult a helyi idősek otthonába, hogy a mozgóurnával lehetővé tegyék az ott lakók számára a voksolást.

Azonban ahelyett, hogy minden a megszokott rendben zajlott volna, olyan dolog történt, ami kiverte a biztosítékot a helyszínen. Olyan kérdéseket tettek fel a szépkorúaknak, amikkel nemcsak a választási etikettet, de magát a törvényt is súlyosan megsértették!

A lapnak sikerült elérnie a 2. számú szavazókör elnökét, Fülöp Hajnalka Tündét, aki elmondta: az incidens lényege az volt, hogy a delegáltak egyike nem érte be a technikai segítséggel, hanem rákérdezett a választópolgárnál, hogy kire akarja behúzni az ikszet?

Amikor az idős lakó – teljesen jogosan – közölte, hogy ezt nem kívánja elárulni, a delegált nem hagyta annyiban. Ahelyett, hogy tiszteletben tartotta volna a szavazás titkosságát, értetlenkedni kezdett, és tovább feszegette a kérdést. Nehezen akarta elfogadni, hogy a választópolgárnak joga van a hallgatáshoz!

Felvilágosítottam őket, megbeszéltük. Igaz, hogy nehezen akartak kompromisszumra jutni, vagyis hát az az egy személy nehezen akart kompromisszumra jutni. Viszont sikerült megoldanunk a problémát

– nyilatkozta az elnök a Szon.hu-nak.

A mozgóurnás szavazást azonnal félbeszakították, a két delegált tagot visszahívták a szavazókörbe, ahol az elnök egy gyorsított újraoktatásban részesítette őket. Körülbelül fél óráig állt a munka, amíg tisztázták a választási kézikönyv alapvető szabályait: mit szabad, és mi az, ami szigorúan tilos.

Bár az érintett delegált azzal védekezett, hogy „ez nem is így történt”, a jelzés egyértelmű volt, és az események súlya miatt nem lehetett szó nélkül hagyni a történteket. A nyírbogáti incidensnek hivatalos nyoma is marad: jegyzőkönyv készült az esetről, amely rögzíti, hogy a törvényes rendet megzavaró viselkedés történt a mozgóurnázás során.

A nyírbogáti eset után végül a kedélyek megnyugodtak, és a tagok folytathatták a munkát, zavartalanul folytatódott tovább a választás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

