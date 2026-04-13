Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
budapestfiatalembereltűntduna

Mindenki szeme láttra sétált bele a Dunába Budapesten egy fiatalember, azóta senki nem látta

Szemtanúkat keresnek az ügyben, megszólalt az édesapja is.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 04. 13. 13:29
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fényes nappal, április 5-én veszett nyoma Budapest közepén a marokkói származású Yacine Belkassnak, aki az ismerősei szerint besétált a Dunába a Bálnánál, sokak szeme láttára – írja a Blikk. 

Elsőként a 27 éves fiatalember barátja tett közzé a segélykérést a közösségi oldalakon, és szemtanúkat keresett. A rendőrség eltűntként körözi Yacine-t. A portál megkereste a fiatalember Marokkóban élő édesapját, Hassan Belkasst, aki azt kérte a magyar emberektől, hogy segítsenek megtalálni a fiát.

A férfit teljesen lesújtották a történtek. Elmondta, hogy Yacine 2018 óta tanult Budapesten, ösztöndíjjal ment a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol az Építészmérnöki Kar hallgatója volt. Minden vágya az volt, hogy Budapesten szerezze meg a diplomáját, azonban erre lehet, hogy már nem kerül sor.

Április 5-én Yacine egy barátjával ült egy kávézóban, majd úgy döntött, sétálni indul, a személyi okmányait sem vitte magával. Édesapja elárulta azt is, hogy abban reménykedik, mivel nem volt nála igazolvány, a magyar hatóságok őrizetbe vették, amíg valaki nem igazolja Yacine személyazonosságát. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
