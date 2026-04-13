Fényes nappal, április 5-én veszett nyoma Budapest közepén a marokkói származású Yacine Belkassnak, aki az ismerősei szerint besétált a Dunába a Bálnánál, sokak szeme láttára – írja a Blikk.
Mindenki szeme láttra sétált bele a Dunába Budapesten egy fiatalember, azóta senki nem látta
Szemtanúkat keresnek az ügyben, megszólalt az édesapja is.
Elsőként a 27 éves fiatalember barátja tett közzé a segélykérést a közösségi oldalakon, és szemtanúkat keresett. A rendőrség eltűntként körözi Yacine-t. A portál megkereste a fiatalember Marokkóban élő édesapját, Hassan Belkasst, aki azt kérte a magyar emberektől, hogy segítsenek megtalálni a fiát.
A férfit teljesen lesújtották a történtek. Elmondta, hogy Yacine 2018 óta tanult Budapesten, ösztöndíjjal ment a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol az Építészmérnöki Kar hallgatója volt. Minden vágya az volt, hogy Budapesten szerezze meg a diplomáját, azonban erre lehet, hogy már nem kerül sor.
Április 5-én Yacine egy barátjával ült egy kávézóban, majd úgy döntött, sétálni indul, a személyi okmányait sem vitte magával. Édesapja elárulta azt is, hogy abban reménykedik, mivel nem volt nála igazolvány, a magyar hatóságok őrizetbe vették, amíg valaki nem igazolja Yacine személyazonosságát.
