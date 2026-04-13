Megvan az első európai ország, amely engedélyezte a Tesla önvezető rendszerét

A holland járműhatóság, az RDW több mint 18 hónapos tesztelést és elemzést követően adott zöld utat a "Full Self-Driving (Supervised)" rendszernek, amely képes a jármű kormányzására, gyorsítására és fékezésére autópályán és városi forgalomban is, ugyanakkor a vezető folyamatos felügyelete mellett működik.

A vállalat stratégiájában kulcsszerepet játszik az önvezető technológia fejlesztése, amelytől hosszabb távon jelentős bevételt vár, többek között robottaxi-szolgáltatások révén. A jelenlegi "Supervised" verzió azonban még nem teljesen autonóm: a sofőrnek végig készen kell állnia az irányítás átvételére.

A hatóság közlése szerint a rendszer "megfelelő használat mellett hozzájárulhat a közlekedésbiztonsághoz", és kezdeményezi annak uniós szintű engedélyezését is az Európai Bizottságnál. Az EU-tagállamok ezt követően szavaznak a technológia szélesebb körű bevezetéséről.

Az RDW ugyanakkor hangsúlyozta: az európai engedélyezési követelmények szigorúbbak az Egyesült Államokénál, így az ott elérhető verzió nem tekinthető közvetlenül összehasonlíthatónak az európai változattal.

A Tesla rendszere elsősorban kamerákra és mesterséges intelligenciára épül, szemben más gyártókkal - köztük a Mercedes-Benz, a Ford és a BMW -, amelyek többféle szenzort alkalmaznak, és jelenleg korlátozott körülmények között kínálnak "kéz nélküli" vezetési funkciókat.

A Tesla közölte: hamarosan megkezdi a szoftver bevezetését Hollandiában, és további európai országokban is engedélyre törekszik. A vállalat várakozásai szerint akár már a nyár folyamán megszülethet az uniós jóváhagyás.

A holland piacon mintegy 100 ezer Tesla Model 3 és Model Y jármű lehet alkalmas a szoftver használatára. A Tesla európai gyára a németországi Grünheidében működik, ahol a Model Y készül.

(MTI)