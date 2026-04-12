Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
budapestVálasztás 2026mentő

Minden előzmény nélkül esett össze egy szavazatszámláló Budapesten, egy órán át küzdöttek az életéért

A szavazatszámlálók, a rendőrök, a mentők, mindenki összefogott.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 04. 12. 19:01
Őrmester segített az elgázolt kislányon kislányon a mentősök kiérkezéséig Takács József/MW
illusztráció Fotó: Takács József
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rosszul lett a szavazatszámláló bizottság egy tagja április 12-én délután három óra körül Budapesten, az egyik X. kerületi szavazókörben – adta hírül a rendőrségi portál. 

Az idős férfi újraélesztését egy szavazatszámláló kezdte meg, amit két választópolgár folytatott, majd Darvas Sándor Dávid rendőr hadnagy, a X. Kerületi Rendőrkapitányság közelben szolgálatot teljesítő, és a riasztásra helyszínre érkező nyomozója vett át. A mentők aztán emelt szinten folytatták a munkát, míg Darvas hadnagy társa, Csiger Zsolt rendőr őrnagy az infúziót tartotta. 

A körülbelül egy órán keresztül tartó közös erőfeszítés eredményeként az idős férfi keringése visszatért, a mentők kórházba vitték. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
