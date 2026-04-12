Minden előzmény nélkül esett össze egy szavazatszámláló Budapesten, egy órán át küzdöttek az életéért

Az idős férfi újraélesztését egy szavazatszámláló kezdte meg, amit két választópolgár folytatott, majd Darvas Sándor Dávid rendőr hadnagy, a X. Kerületi Rendőrkapitányság közelben szolgálatot teljesítő, és a riasztásra helyszínre érkező nyomozója vett át. A mentők aztán emelt szinten folytatták a munkát, míg Darvas hadnagy társa, Csiger Zsolt rendőr őrnagy az infúziót tartotta.