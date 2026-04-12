Rosszul lett a szavazatszámláló bizottság egy tagja április 12-én délután három óra körül Budapesten, az egyik X. kerületi szavazókörben – adta hírül a rendőrségi portál.
Minden előzmény nélkül esett össze egy szavazatszámláló Budapesten, egy órán át küzdöttek az életéért
A szavazatszámlálók, a rendőrök, a mentők, mindenki összefogott.
Az idős férfi újraélesztését egy szavazatszámláló kezdte meg, amit két választópolgár folytatott, majd Darvas Sándor Dávid rendőr hadnagy, a X. Kerületi Rendőrkapitányság közelben szolgálatot teljesítő, és a riasztásra helyszínre érkező nyomozója vett át. A mentők aztán emelt szinten folytatták a munkát, míg Darvas hadnagy társa, Csiger Zsolt rendőr őrnagy az infúziót tartotta.
A körülbelül egy órán keresztül tartó közös erőfeszítés eredményeként az idős férfi keringése visszatért, a mentők kórházba vitték.
