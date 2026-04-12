Azt csinálok, amit akarok! – harsogta a XI. kerületi szavazókörben a renitens, aki nem is szavazni ment oda

Az egyik választópolgár kísérője, aki nem is szavazott, a szavazóhelyiségben okostelefont használt – tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda.

Bár a férfit a bizottság felszólította a mobiltelefon használatának befejezésére és a terem elhagyására, ennek ő nem volt hajlandó eleget tenni. Közölte, hogy azt csinál, amit akar, és arra hivatkozott, hogy a sajtó is bemehet felvételt készíteni, és ő csak az ismerősét szerette volna lefotózni.