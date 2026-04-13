Segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt ismeretlen személy ellen nyomoz a Győri Rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál.
Segítenie kellett volna a kutyasétáltatónak, de inkább súlyosan cserben hagyta az áldozatot
Keresi a rendőrség.
Történt ugyanis, hogy egy kutyát pórázon sétáltató ember gyalogolt március 22-én este fél hat körül Győrben, a Lepke utcában a Jereváni út felé. A Vak Bottyán utca kereszteződéséhez érve az állat befutott a vele szemben szabálytalanul, a járdán közlekedő elektromos rolleres elé. Hogy elkerülje az ütközést, a rolleres balra kormányozta a járművet, elesett, és súlyosan megsérült.
Az ismeretlen kutyasétáltató a helyszínről segítségnyújtás és adatai hátrahagyása nélkül távozott.
A rendőrség arra kér, hogy aki a kutyát sétáltató személyében magára ismer vagy látta a balesetet, illetve azzal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központját a 06-96-417-329-es telefonszámon.
Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.
