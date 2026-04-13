Segítenie kellett volna a kutyasétáltatónak, de inkább súlyosan cserben hagyta az áldozatot

Az ismeretlen kutyasétáltató a helyszínről segítségnyújtás és adatai hátrahagyása nélkül távozott.

A rendőrség arra kér, hogy aki a kutyát sétáltató személyében magára ismer vagy látta a balesetet, illetve azzal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központját a 06-96-417-329-es telefonszámon.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.