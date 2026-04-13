Segítenie kellett volna a kutyasétáltatónak, de inkább súlyosan cserben hagyta az áldozatot

Forrás: Police2026. 04. 13. 14:11
Segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt ismeretlen személy ellen nyomoz a Győri Rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál. 

Történt ugyanis, hogy egy kutyát pórázon sétáltató ember gyalogolt március 22-én este fél hat körül Győrben, a Lepke utcában a Jereváni út felé. A Vak Bottyán utca kereszteződéséhez érve az állat befutott a vele szemben szabálytalanul, a járdán közlekedő elektromos rolleres elé. Hogy elkerülje az ütközést, a rolleres balra kormányozta a járművet, elesett, és súlyosan megsérült.

Az ismeretlen kutyasétáltató a helyszínről segítségnyújtás és adatai hátrahagyása nélkül távozott.

A rendőrség arra kér, hogy aki a kutyát sétáltató személyében magára ismer vagy látta a balesetet, illetve azzal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központját a 06-96-417-329-es telefonszámon.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
