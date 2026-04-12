Összeesett egy férfi a Somogy vármegyei Zákány 2-es számú szavazókörében – közölte a Nemzeti Választási Iroda.
Meghalt egy választópolgár a szavazófülkében Somogy vármegyében
Azonnal felfüggesztették a voksolást a szavazókörben.
Hozzáfűzik, a választópolgárt a helyszínre érkezett mentőknek nem sikerült újraéleszteni, a szavazó meghalt. Az eset néhány perccel este hat óra előtt történt. A haláleset miatt a szavazatszámláló bizottság azonnal felfüggesztette a szavazást az érintett szavazókörben.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!