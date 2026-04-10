Húsz méter mély gleccserszakadékban bukkantak rá a világ egyik legismertebb felfedezőjére

A mentőalakulatok csütörtökön találták meg a holttestét a Skilfonna gleccser egy 20 méteres szakadékának mélyén.

Miroslav Jakes volt az első cseh, aki síléceken elérte az Északi-sarkot 1993 májusában, és ezt azután életében még mintegy hússzor megismételte. Egyedül végrehajtott expedícióiról volt ismert, 1986 telén például egymagában mászta meg Dél-Amerika legmagasabb hegycsúcsát, az Aconcaguát, cseh állampolgárként ugyancsak elsőként.