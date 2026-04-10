Húsz méter mély gleccserszakadékban bukkantak rá a világ egyik legismertebb felfedezőjére

Gleccserszakadékba zuhant és életét vesztette Norvégiában Miroslav Jakes, Csehország legtapasztaltabb sarkköri felfedező utazója – közölte pénteken a Spitzbergák szigetcsoport kormányzói hivatala.

Forrás: MTI2026. 04. 10. 14:42
Egyedül volt úton a Spitzbergákon a 75 éves Jakes, utoljára április 2-án adott életjelt magáról. Az eltűnéséről hétfőn értesültek a norvég hatóságok. Még aznap helikopterrel kezdték keresni, és szerdára arra jutottak, hogy a férfi nagy valószínűséggel már nincs életben. 

A mentőalakulatok csütörtökön találták meg a holttestét a Skilfonna gleccser egy 20 méteres szakadékának mélyén.

Miroslav Jakes volt az első cseh, aki síléceken elérte az Északi-sarkot 1993 májusában, és ezt azután életében még mintegy hússzor megismételte. Egyedül végrehajtott expedícióiról volt ismert, 1986 telén például egymagában mászta meg Dél-Amerika legmagasabb hegycsúcsát, az Aconcaguát, cseh állampolgárként ugyancsak elsőként. 

Ereszkedés közben csaknem meghalt, fagyási sérüléseket szenvedett, és elvesztette a lábujjait. Szintén legendás és egyedülálló volt a titokban, mindenféle kommunikáció nélkül végrehajtott átkelése Grönland területén 1996-ban. Az expedícióiról több film is készült.

