Egyedül volt úton a Spitzbergákon a 75 éves Jakes, utoljára április 2-án adott életjelt magáról. Az eltűnéséről hétfőn értesültek a norvég hatóságok. Még aznap helikopterrel kezdték keresni, és szerdára arra jutottak, hogy a férfi nagy valószínűséggel már nincs életben.
Húsz méter mély gleccserszakadékban bukkantak rá a világ egyik legismertebb felfedezőjére
Gleccserszakadékba zuhant és életét vesztette Norvégiában Miroslav Jakes, Csehország legtapasztaltabb sarkköri felfedező utazója – közölte pénteken a Spitzbergák szigetcsoport kormányzói hivatala.
A mentőalakulatok csütörtökön találták meg a holttestét a Skilfonna gleccser egy 20 méteres szakadékának mélyén.
Miroslav Jakes volt az első cseh, aki síléceken elérte az Északi-sarkot 1993 májusában, és ezt azután életében még mintegy hússzor megismételte. Egyedül végrehajtott expedícióiról volt ismert, 1986 telén például egymagában mászta meg Dél-Amerika legmagasabb hegycsúcsát, az Aconcaguát, cseh állampolgárként ugyancsak elsőként.
További Külföld híreink
Ereszkedés közben csaknem meghalt, fagyási sérüléseket szenvedett, és elvesztette a lábujjait. Szintén legendás és egyedülálló volt a titokban, mindenféle kommunikáció nélkül végrehajtott átkelése Grönland területén 1996-ban. Az expedícióiról több film is készült.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!