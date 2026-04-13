Ennyi újraélesztés volt a választás napján

Két sikeres és egy sikertelen újraélesztés történt a választás napján – tette közzé az Országos Mentőszolgálat. A mentők az országgyűlési választások napján összesen 3618 esetet láttak el országszerte.

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-posztjában azt írta, a szavazóhelyekre 29 esetben kaptak riasztást, jellemzően idős embereket kellett ellátni rosszullét vagy elesésből származó sérülés miatt. Hozzátették:

Somogy vármegyében egy férfi, sajnos, az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

Egy Csongrád vármegyei és egy fővárosi szavazóhelyen a mentők sikeresen újraélesztették, majd kórházba szállították betegüket – olvasható a bejegyzésben.

