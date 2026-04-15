Halálos csapda a kertben: megnyílt a föld a szabolcsi kismama alatt, tíz métert zuhant

Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.

Forrás: Szon2026. 04. 15. 18:31
Fotó: Móricz Csaba Forrás: Szon
Kútba esett egy kismama Barabáson kedden, miközben kertészkedett – írja a Szon. 

Utóbb kiderült, hogy a fűben halálos csapda rejtőzött: egy régi, kiszáradt kút fedele az évek alatt teljesen elkorhadt. Amikor az állapotos asszony gyanútlanul rálépett a deszkákra, a faanyag recsegve megadta magát, és a nő a tíz méter mély sötétségbe zuhant. A szomszéd pont a közelben volt, amikor a baleset megtörtént, igaz, semmit nem hallott a zuhanásból. 

Egyszer csak azt láttam, hogy a párja – aki rendőrként dolgozik – hatalmas sebességgel, szinte őrült módon kanyarodik be a házhoz

– idézte fel emlékeit a nő. A portál megtudta azt is, hogy a fiatal pár nemrég költözött a faluba, ennek ellenére sokan létrákkal szaladtak át segíteni, azonban a mentéshez a háztáji eszközök kevésnek bizonyultak. 

Azonban a hivatásos felmentő seregre sem kellett sokat várni. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók dugólétra és speciális mentőkötél segítségével ereszkedtek le a mélybe. A helyszínre egy mentőhelikoptert is riasztottak, felkészülve a legkritikusabb forgatókönyvre is. A Szon cikkéből azt is megtudhatja, hogy végül szükség volt-e rá. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
