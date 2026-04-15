Kútba esett egy kismama Barabáson kedden, miközben kertészkedett – írja a Szon.
Halálos csapda a kertben: megnyílt a föld a szabolcsi kismama alatt, tíz métert zuhant
Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.
Utóbb kiderült, hogy a fűben halálos csapda rejtőzött: egy régi, kiszáradt kút fedele az évek alatt teljesen elkorhadt. Amikor az állapotos asszony gyanútlanul rálépett a deszkákra, a faanyag recsegve megadta magát, és a nő a tíz méter mély sötétségbe zuhant. A szomszéd pont a közelben volt, amikor a baleset megtörtént, igaz, semmit nem hallott a zuhanásból.
Egyszer csak azt láttam, hogy a párja – aki rendőrként dolgozik – hatalmas sebességgel, szinte őrült módon kanyarodik be a házhoz
– idézte fel emlékeit a nő. A portál megtudta azt is, hogy a fiatal pár nemrég költözött a faluba, ennek ellenére sokan létrákkal szaladtak át segíteni, azonban a mentéshez a háztáji eszközök kevésnek bizonyultak.
Azonban a hivatásos felmentő seregre sem kellett sokat várni. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók dugólétra és speciális mentőkötél segítségével ereszkedtek le a mélybe. A helyszínre egy mentőhelikoptert is riasztottak, felkészülve a legkritikusabb forgatókönyvre is. A Szon cikkéből azt is megtudhatja, hogy végül szükség volt-e rá.
