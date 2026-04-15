szabad szemmel égi jelenség pegazus üstökös

Százhetvenezer éve nem járt felénk ez a csodaüstökös, de most újra megörvendezteti a Föld lakosságát + videó

Szabad szemmel is megnézheti.

Magyar Nemzet
Forrás: IFLScience2026. 04. 15. 17:47
A PanSTARRS várhatóan április 13 és április 20 között lesz a legfényesebb ( a kép illusztráció) Fotó: Star Walk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akár szabad szemmel is megfigyelhetjük a következő napokban a C/2025 R3 (PANSTARRS) jelű üstököst – írja az IFLscience. 

Ez azért nagy ügy, mert a kométa legutóbb nagyjából akkor volt látható a Földről, amikor az ember először öltött magára ruhát vagy arra hasonlító darabokat, ami a cikk szerint nagyjából 170 ezer éve történt. Az üstökös az elmúlt időszakban kezdett el fényesedni, hamarosan napközelbe ér, és még fényesebb lehet, olyannyira, hogy akár a 3-as magnitúdót is elérheti a fényessége, ami azt jelenti, hogy 

akár szabad szemmel is láthatják majd a szerencsések. 

Akik valóban megpillantják az üstököst, valóban szerencsésnek mondhatók, ugyanis csak rövid ideig lesz majd látható a következő néhány napban, ugyanis április 20-án már túl közel lesz a Naphoz ahhoz, hogy láthassuk. A legjobb időpont a megfigyelésre nagyjából egy órával hajnal előtt lesz, a keleti égbolton, a Pegazus csillagkép környékén.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
