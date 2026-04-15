Akár szabad szemmel is megfigyelhetjük a következő napokban a C/2025 R3 (PANSTARRS) jelű üstököst – írja az IFLscience.
Százhetvenezer éve nem járt felénk ez a csodaüstökös, de most újra megörvendezteti a Föld lakosságát + videó
Szabad szemmel is megnézheti.
Ez azért nagy ügy, mert a kométa legutóbb nagyjából akkor volt látható a Földről, amikor az ember először öltött magára ruhát vagy arra hasonlító darabokat, ami a cikk szerint nagyjából 170 ezer éve történt. Az üstökös az elmúlt időszakban kezdett el fényesedni, hamarosan napközelbe ér, és még fényesebb lehet, olyannyira, hogy akár a 3-as magnitúdót is elérheti a fényessége, ami azt jelenti, hogy
akár szabad szemmel is láthatják majd a szerencsések.
További Belföld híreink
Akik valóban megpillantják az üstököst, valóban szerencsésnek mondhatók, ugyanis csak rövid ideig lesz majd látható a következő néhány napban, ugyanis április 20-án már túl közel lesz a Naphoz ahhoz, hogy láthassuk. A legjobb időpont a megfigyelésre nagyjából egy órával hajnal előtt lesz, a keleti égbolton, a Pegazus csillagkép környékén.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!