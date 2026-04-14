Megvan, hogy melyik magyar településen a legmagasabb a háttérsugárzás

Kiderült az is, hogy veszélyben vannak-e a lakók.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 18:01
Az MTA Energiatudományi Kutatóközpontja Csillebércen Fotó: Éberling András
Folyamatosan körülvesz minket a háttérsugárzás, és nem igazán tehetünk ellene semmit – írja a Baon. Felhívják azonban a figyelmet arra, hogy idehaza valós időben is követhető a háttérsugárzás alakulása a katasztrófavédelemnek köszönhetően. Az országos sugárzásfigyelő hálózat több mint 130 automata mérőállomással vizsgálja folyamatosan a környezeti gammasugárzás szintjét.

Beszámolnak arról is, hogy a háttérsugárzás egy bizonyos fokig nem veszélyes, a mértékét nanosievert/óra (nSv/h) egységben adják meg. A figyelmeztetési szint 250 nSv/h, a riasztási szintet pedig ötszáz nSv/h-ban határozzák meg. Megjegyzik, még a riasztási szint sem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt, azonban ebben az esetben további vizsgálatokat tartanak indokoltnak a hatóságok. 

A csernobili atomkatasztrófa idején viszont közvetlenül a robbanás után, 1986. április 26-án egyes helyeken több ezer millisievert/órát mértek, ami halálos dózisnak számít. A tragédia után pár nappal egy radioaktív felhő Magyarországot is elérte, ekkor a háttérsugárzás a többszörösére nőtt idehaza is. A cikkben leszögezik, hogy az akkori sugárzás sem volt életveszélyes.

Mivel sokan gondolhatnák, hogy az ország egyetlen atomerőműve környékén magasabb lehet a háttérsugárzás, készítettek egy összesítést is. Az április 14-i délelőtti adatok alapján minden mérőállomással rendelkező Bács-Kiskun vármegyei településen a figyelmeztetési szint alatt alakult a sugárzás mértéke. A sugárzás Solton a legmagasabb, városra lebontva pedig a Baon cikkében nézheti meg a pontos adatokat. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
