Megvan, hogy melyik magyar településen a legmagasabb a háttérsugárzás

A csernobili atomkatasztrófa idején viszont közvetlenül a robbanás után, 1986. április 26-án egyes helyeken több ezer millisievert/órát mértek, ami halálos dózisnak számít. A tragédia után pár nappal egy radioaktív felhő Magyarországot is elérte, ekkor a háttérsugárzás a többszörösére nőtt idehaza is. A cikkben leszögezik, hogy az akkori sugárzás sem volt életveszélyes.