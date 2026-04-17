Nincs bocsánat: öt évre ítélték másodfokon a francia színésznőt egy életre megnyomorító filmrendezőt

Öt év szabadságvesztésre ítélte pénteken a párizsi fellebbviteli bíróság Christophe Ruggia francia filmrendezőt, amiért szexuálisan bántalmazta Adele Haenel színésznőt, amikor még kiskorú volt.

Forrás: MTI2026. 04. 17. 16:11
Adele Haenel Fotó: Europress/AFP/Anne-Christine Poujoulat
Az öt év szabadságvesztésből három évet felfüggesztettek, a börtönben letöltendő kettő pedig rendőri felügyelet mellett és elektromos nyomkövető viselésével kiváltható. A párizsi fellebbviteli bíróság súlyosabb büntetést szabott ki, mint 2025 februárjában az elsőfokú bíróság, amely négy év – ezen belül két év felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte a rendezőt.

A hat évvel ezelőtt nyilvánosságra került ügy hatalmas visszhangot váltott ki a francia közéletben és elsősorban a filmes világban, és előkészítette az utat a francia „metoo” mozgalomnak. A kétszeres César-díjas francia filmsztár volt az első ismert színésznő, aki számos interjúban azzal vádolta a filmipart, hogy szemet huny a szexuális zaklatások felett.

French actress Adele Haenel arrives for the court decision of the appeal trial of French film director Christophe Ruggia for sexually assaulting Adele Haenel when she was under 15 at the Paris Courthouse in Paris on April 17, 2026. The Paris Court of Appeals delivers its verdict in the case against filmmaker Christophe Ruggia, for whom prosecutors had requested a three-year prison sentence without probation for sexually assaulting actress Adèle Haenel when she was between the ages of 12 and 14. In this case, which came to light in 2019 in a Mediapart investigation, the 61-year-old filmmaker was sentenced in the first instance in February 2025 to four years in prison, two of which are to be served under electronic monitoring. He has denied the allegations and has filed an appeal. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
A Mediapart oknyomozó portál 2020 novemberében tett közzé egy hosszú riportot, amelyben a most 37 éves színésznő azzal vádolta meg a most 62 éves Christophe Ruggiát, hogy első filmje, a 2002-ben készült Ördögök forgatásán, majd utána éveken át, 12 és 14 éves kora között szexuálisan zaklatta. A tényfeltáró riportban mintegy harminc ember szólalt meg a színésznő környezetéből, és erősítette meg a rendező és akkor még gyerekszínésznő közötti kapcsolat tényét.

A színésznő eleinte annak ellenére nem akart feljelentést tenni, hogy az ügy még nem évült el. A riportban úgy vélte, hogy 

az igazságszolgáltatás nem hallgatja meg kellőképpen a szexuális zaklatás áldozatait, kevés ítélet születik a hasonló jellegű ügyekben.

 Mindenekelőtt a saját szakmájában szerette volna a hallgatást megtörni, és felhívni a kollégái figyelmét a felelősségükre.

A feljelentés hiánya ellenére a párizsi ügyészség a Mediapart portálon megjelent tényfeltáró írás alapján saját hatáskörben eljárást indított, majd néhány nap múlva a színésznő mégis feljelentést tett.

Adele Haenel a perben megismételte az interjúban mondottakat, miszerint 12 éves korában, a film előkészítése során Christophe Ruggia a hatása alá vonta, majd éveken át „folyamatosan zaklatta, fogdosta, akarata ellenére csókolgatta”, amikor a szombat délutánjait a szülei tudtával nála töltötte. A színésznő 15 évesen minden kapcsolatot megszakított a filmrendezővel, és csaknem tíz évig teljesen visszavonult.

Christophe Ruggia a perben végig tagadta, hogy zaklatta vagy fogdosta a színésznőt, amikor kiskorú volt, a vádakat Adele Haenel képzelgésének állította be.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
