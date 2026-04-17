Nincs bocsánat: öt évre ítélték másodfokon a francia színésznőt egy életre megnyomorító filmrendezőt

A hat évvel ezelőtt nyilvánosságra került ügy hatalmas visszhangot váltott ki a francia közéletben és elsősorban a filmes világban, és előkészítette az utat a francia „metoo” mozgalomnak. A kétszeres César-díjas francia filmsztár volt az első ismert színésznő, aki számos interjúban azzal vádolta a filmipart, hogy szemet huny a szexuális zaklatások felett.

Fotó: Europress/AFP/Anne-Christine Poujoulat

A Mediapart oknyomozó portál 2020 novemberében tett közzé egy hosszú riportot, amelyben a most 37 éves színésznő azzal vádolta meg a most 62 éves Christophe Ruggiát, hogy első filmje, a 2002-ben készült Ördögök forgatásán, majd utána éveken át, 12 és 14 éves kora között szexuálisan zaklatta. A tényfeltáró riportban mintegy harminc ember szólalt meg a színésznő környezetéből, és erősítette meg a rendező és akkor még gyerekszínésznő közötti kapcsolat tényét.