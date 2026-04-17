Eltörte az ellenőrnő csuklóját a villamoson egy férfi, mert nem akart büntetést fizetni a bliccelésért

Eltörte a vele szemben intézkedő jegyellenőr csuklóját tavaly ősszel egy férfi, ezért a Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt ellene.
A vádirat szerint a vádlott tavaly novemberben utazott vasútvillamoson. Mivel nem tudott felmutatni a járatra érvényes utazási okmányt, az ellenőr elkérte személyi igazolványát, hogy megbírságolja. Miközben az adatokat rögzítette a nő, a vádlott hangosan elkezdett vitatkozni vele. A férfi úgy próbálta visszaszerezni tőle az iratát, hogy megragadta és megcsavarta a sértett karját. Ennek láttán az ellenőr társa a helyszínre rendőri segítséget kért.
A vádlott erőszakos magatartása miatt a sértett nyolc napon túl gyógyuló csuklótörést szenvedett.
A vádlottal szemben a járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat. Vádiratában az ügyészség a bűnösségét beismerő vádlott felelősségének büntetővégzéssel történő elbírálására és vele szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.
További Belföld híreink
A terhelt bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni. Az esetről videó is készült, ezt ide kattintva nézheti meg.
