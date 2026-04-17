Eltörte az ellenőrnő csuklóját a villamoson egy férfi, mert nem akart büntetést fizetni a bliccelésért

Videó is van róla.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 04. 17. 12:26
Eltörte a vele szemben intézkedő jegyellenőr csuklóját tavaly ősszel egy férfi, ezért a Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt ellene. 

A vádirat szerint a vádlott tavaly novemberben utazott vasútvillamoson. Mivel nem tudott felmutatni a járatra érvényes utazási okmányt, az ellenőr elkérte személyi igazolványát, hogy megbírságolja. Miközben az adatokat rögzítette a nő, a vádlott hangosan elkezdett vitatkozni vele. A férfi úgy próbálta visszaszerezni tőle az iratát, hogy megragadta és megcsavarta a sértett karját. Ennek láttán az ellenőr társa a helyszínre rendőri segítséget kért.

A vádlott erőszakos magatartása miatt a sértett nyolc napon túl gyógyuló csuklótörést szenvedett.

A vádlottal szemben a járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat. Vádiratában az ügyészség a bűnösségét beismerő vádlott felelősségének büntetővégzéssel történő elbírálására és vele szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

A terhelt bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni. Az esetről videó is készült, ezt ide kattintva nézheti meg. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártani a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
