Eltörte az ellenőrnő csuklóját a villamoson egy férfi, mert nem akart büntetést fizetni a bliccelésért

A vádirat szerint a vádlott tavaly novemberben utazott vasútvillamoson. Mivel nem tudott felmutatni a járatra érvényes utazási okmányt, az ellenőr elkérte személyi igazolványát, hogy megbírságolja. Miközben az adatokat rögzítette a nő, a vádlott hangosan elkezdett vitatkozni vele. A férfi úgy próbálta visszaszerezni tőle az iratát, hogy megragadta és megcsavarta a sértett karját. Ennek láttán az ellenőr társa a helyszínre rendőri segítséget kért.