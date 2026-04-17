Váltságdíjat kértek a besurranók szüleitől, volt, aki LCD-tévét küldött a fiáért

Az elengedett sértett értesítette a rendőröket, akik elfogták a vádlottakat. A két bántalmazott nyolc napon belüli sérüléseket szenvedett, ellenük lopás kísérlete miatt külön folyik eljárás. A Fővárosi Főügyészség a vádlottakat társtettesként elkövetett emberrablás bűntettével vádolta meg a vádiratában, velük szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott.

A Fővárosi Főügyészség felhívja a figyelmet arra, hogy a büntetőeljárási törvény szerint a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azonban őt a nyomozó hatóságnak haladéktalanul átadni vagy, ha erre nincs módja, a rendőrséget tájékoztatni. Ellenkező esetben maga az elfogó is bűncselekményt valósít meg.