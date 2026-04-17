A vádirat lényege szerint egy 32 éves férfi többségi tulajdonnal rendelkezett egy VII. kerületi, felújítás alatt álló ingatlanban. Az ingatlan egy utcafrontra nyíló raktárhelyiségből és az attól elválasztott lakrészekből állt. Utóbbiakat a többségi tulajdonos két barátja, az ügy másik két vádlottja használta.
Váltságdíjat kértek a besurranók szüleitől, volt, aki LCD-tévét küldött a fiáért
Emberrablás miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség és börtönbüntetést indítványozott három férfi ellen, akik a tetten ért tolvajok elengedéséért cserébe pénzt és értéktárgyakat követeltek.
Két fiatal férfi – a későbbi sértettek – 2024. április 24-én besurrant, és értékek után kutatott. A hátsó részekben lakók – akikkel volt még egy harmadik, az eljárás során ismeretlenül maradt férfi – ezt észrevették, és tetten érték a besurranókat. Rájuk támadtak, bántalmazták őket, egyiküket egy lapáttal is, majd értesítették a többségi tulajdonost.
Miután megérkezett a harmadik férfi, fejenként százezer forintot követelt a besurranóktól azért, hogy elengedje őket. Mivel a sértettek nem tudtak fizetni, telefonon beszélt mindegyik édesapjával, egyenként, azonban ők sem tudtak fizetni, ekkor a vádlott értéktárgyakat kért. Az egyik szülő a helyszínre küldött egy LCD-televíziót, így az ő fiát elengedték. A másik édesapa egy gépkocsit ajánlott fel, azt azonban a többségi tulajdonos vádlott nem fogadta el.
Az elengedett sértett értesítette a rendőröket, akik elfogták a vádlottakat. A két bántalmazott nyolc napon belüli sérüléseket szenvedett, ellenük lopás kísérlete miatt külön folyik eljárás. A Fővárosi Főügyészség a vádlottakat társtettesként elkövetett emberrablás bűntettével vádolta meg a vádiratában, velük szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott.
A Fővárosi Főügyészség felhívja a figyelmet arra, hogy a büntetőeljárási törvény szerint a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azonban őt a nyomozó hatóságnak haladéktalanul átadni vagy, ha erre nincs módja, a rendőrséget tájékoztatni. Ellenkező esetben maga az elfogó is bűncselekményt valósít meg.
