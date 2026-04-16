Megszavazták: vármegyét vált az egyik település Tolnában, megszólalt a polgármester

Elárulta a lehetséges indokokat is.

Magyar Nemzet
Forrás: Teol2026. 04. 16. 13:16
illusztráció Fotó: Balogh Dávid
Kicsit több mint 50 éve, 1975 óta tartozik Attala Tolna vármegyéhez, azonban ez most módosulni látszik – adta hírül a Teol.

Egyetért-e Ön azzal, hogy Attala község teljes közigazgatási területével elhagyja Tolna vármegyét és Somogy vármegyéhez csatlakozzon?

– ez volt a másik nagy kérdés, amiről április 12-én a település lakóinak döntést kellett hozniuk, ugyanis aznap népszavazást is tartottak. A vármegye nyugati határán fekvő településen élők annak rendje és módja szerint voksoltak is, eredmény pedig egyértelmű: a 648 szavazásra jogosult közül 488-an mondtak véleményt és többségük, 302 attalai úgy nyilatkozott, hogy egyetért a vármegyeváltással, a 179 nem szavazat ellenében.

Attala 1975-ig Somogyhoz tartozott, sokan élnek a településen, akik számára máig ez a meghatározó, illetve a fiatalok közül is többen érkeztek onnan – fogalmazott a település polgármestere. Orosváriné Bocz Tünde kifejtette, az akkori átcsatolás pontos okát nem ismeri, és úgy tudja, akkor népszavazáson sem kérték ki az emberek véleményét. Most azonban közmeghallgatást is tartottak a témában. A vármegyeváltáshoz vezető további tényezőkről a Teol cikkében bővebben is olvashat. 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu