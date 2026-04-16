Kicsit több mint 50 éve, 1975 óta tartozik Attala Tolna vármegyéhez, azonban ez most módosulni látszik – adta hírül a Teol.
Megszavazták: vármegyét vált az egyik település Tolnában, megszólalt a polgármester
Elárulta a lehetséges indokokat is.
Egyetért-e Ön azzal, hogy Attala község teljes közigazgatási területével elhagyja Tolna vármegyét és Somogy vármegyéhez csatlakozzon?
– ez volt a másik nagy kérdés, amiről április 12-én a település lakóinak döntést kellett hozniuk, ugyanis aznap népszavazást is tartottak. A vármegye nyugati határán fekvő településen élők annak rendje és módja szerint voksoltak is, eredmény pedig egyértelmű: a 648 szavazásra jogosult közül 488-an mondtak véleményt és többségük, 302 attalai úgy nyilatkozott, hogy egyetért a vármegyeváltással, a 179 nem szavazat ellenében.
Attala 1975-ig Somogyhoz tartozott, sokan élnek a településen, akik számára máig ez a meghatározó, illetve a fiatalok közül is többen érkeztek onnan – fogalmazott a település polgármestere. Orosváriné Bocz Tünde kifejtette, az akkori átcsatolás pontos okát nem ismeri, és úgy tudja, akkor népszavazáson sem kérték ki az emberek véleményét. Most azonban közmeghallgatást is tartottak a témában. A vármegyeváltáshoz vezető további tényezőkről a Teol cikkében bővebben is olvashat.
