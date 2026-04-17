ellenőrzésrendőrségfokozott ellenőrzés

Három település minden egyes sarkán rendőrök fognak állni

Az egyiken már ezen a hétvégén is.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 04. 17. 14:32
Fokozott ellenőrzést rendelt el a vasvári rendőrkapitányság megbízott vezetője – közölte a rendőrségi portál. Hozzáfűzik, Kovács Norbert alezredes április 22-én 8 órától aznap délután négy óráig a vasvári rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

Azonban ezzel az ügy nem ér véget, Szombathelyen is fokozott ellenőrzésre kell számítani. Egy másik közleményben azt írják, Koncz Gabriella ezredes április 22-én 0 órától 2026. április 22-én 24 óráig a szombathelyi rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el, szintén a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

És még mindig van tovább. A szerencsi rendőrkapitányság vezetője is fokozott ellenőrzést rendelt el igaz, ő nem pontosan ugyanabban az időpontban. Szerencsen négy napig tart majd a fokozott ellenőrzés, április 17-étől 21-ig. Kicsit bővebben is kifejtik, hogy mi ennek az oka. Úgy fogalmaznak, az ellenőrzés célja – a bodrogkeresztúri „Csodarabbi zarándoklat” ideje alatt – a közrend, közbiztonság fenntartása, az esetlegesen előforduló jogsértések megelőzése és megszakítása, a közlekedés biztonságának fenntartása.

Arra kérnek továbbá, hogy a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
