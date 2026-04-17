Fokozott ellenőrzést rendelt el a vasvári rendőrkapitányság megbízott vezetője – közölte a rendőrségi portál. Hozzáfűzik, Kovács Norbert alezredes április 22-én 8 órától aznap délután négy óráig a vasvári rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.
Három település minden egyes sarkán rendőrök fognak állni
Az egyiken már ezen a hétvégén is.
Azonban ezzel az ügy nem ér véget, Szombathelyen is fokozott ellenőrzésre kell számítani. Egy másik közleményben azt írják, Koncz Gabriella ezredes április 22-én 0 órától 2026. április 22-én 24 óráig a szombathelyi rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el, szintén a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.
És még mindig van tovább. A szerencsi rendőrkapitányság vezetője is fokozott ellenőrzést rendelt el igaz, ő nem pontosan ugyanabban az időpontban. Szerencsen négy napig tart majd a fokozott ellenőrzés, április 17-étől 21-ig. Kicsit bővebben is kifejtik, hogy mi ennek az oka. Úgy fogalmaznak, az ellenőrzés célja – a bodrogkeresztúri „Csodarabbi zarándoklat” ideje alatt – a közrend, közbiztonság fenntartása, az esetlegesen előforduló jogsértések megelőzése és megszakítása, a közlekedés biztonságának fenntartása.
Arra kérnek továbbá, hogy a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák.
