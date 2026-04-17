bledi - tótriglav nemzeti parknemzetiszlovén

Kő esett a fejére, nagyjából félmillió eurót követel egy magyar nő Szlovéniától

Egy magyar állampolgár 480 ezer euró kártérítést követel Szlovéniától, a Triglav Nemzeti Parktól és a gorjei turisztikai egyesülettől egy 2021 júliusában a Vintgar-szurdokban történt baleset miatt – hangzott el csütörtökön a ljubljanai kerületi bíróságon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 17. 13:18
illusztráció Forrás: Pexels
A szlovén sajtó beszámolói szerint a felperes a ljubljanai kerületi bíróságon azt mondta: a baleset 2021 júliusában történt, amikor családjával a Bledi-tó közelében található Vintgar-szurdokba látogatott. Egy kő a fejére esett, súlyos fejsérülést okozva. A nő hetekig kómában volt, és azóta nem tud dolgozni, ezért 56 évesen nyugdíjba kényszerült.

A nő Szlovéniát mint a terület tulajdonosát, a Triglav Nemzeti Parkot, valamint a gorjei turisztikai egyesületet perli, amely a szurdok látogatását szervezte és a belépőjegyeket értékesítette. A felperes szerint mindhárom fél felelős a történtekért, ezért 480 ezer euró kártérítést és kamatokat követel.

A Dnevnik című napilap tudósítása szerint a nő férje korábban levélben fordult a médiához, amelyben azt írta: a család biztonságosnak hitt turistalátványosságként kereste fel a szurdokot.

A Vintgar-szurdok működtetése évekig jogi bizonytalanságban zajlott: a gorjei turisztikai egyesület állami koncesszió nélkül szedett belépődíjat. A helyzetet idén rendezték: megállapodás született arról, hogy a Triglav Nemzeti Park közintézménye hivatalosan átveszi a szurdok kezelését, a belépődíjak pedig közvetlenül a parkhoz kerülnek. A park később pályázaton választja ki a terület hosszú távú üzemeltetőjét.

 

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártani a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu