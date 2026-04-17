A szlovén sajtó beszámolói szerint a felperes a ljubljanai kerületi bíróságon azt mondta: a baleset 2021 júliusában történt, amikor családjával a Bledi-tó közelében található Vintgar-szurdokba látogatott. Egy kő a fejére esett, súlyos fejsérülést okozva. A nő hetekig kómában volt, és azóta nem tud dolgozni, ezért 56 évesen nyugdíjba kényszerült.
Kő esett a fejére, nagyjából félmillió eurót követel egy magyar nő Szlovéniától
Egy magyar állampolgár 480 ezer euró kártérítést követel Szlovéniától, a Triglav Nemzeti Parktól és a gorjei turisztikai egyesülettől egy 2021 júliusában a Vintgar-szurdokban történt baleset miatt – hangzott el csütörtökön a ljubljanai kerületi bíróságon.
A nő Szlovéniát mint a terület tulajdonosát, a Triglav Nemzeti Parkot, valamint a gorjei turisztikai egyesületet perli, amely a szurdok látogatását szervezte és a belépőjegyeket értékesítette. A felperes szerint mindhárom fél felelős a történtekért, ezért 480 ezer euró kártérítést és kamatokat követel.
A Dnevnik című napilap tudósítása szerint a nő férje korábban levélben fordult a médiához, amelyben azt írta: a család biztonságosnak hitt turistalátványosságként kereste fel a szurdokot.
A Vintgar-szurdok működtetése évekig jogi bizonytalanságban zajlott: a gorjei turisztikai egyesület állami koncesszió nélkül szedett belépődíjat. A helyzetet idén rendezték: megállapodás született arról, hogy a Triglav Nemzeti Park közintézménye hivatalosan átveszi a szurdok kezelését, a belépődíjak pedig közvetlenül a parkhoz kerülnek. A park később pályázaton választja ki a terület hosszú távú üzemeltetőjét.
További Külföld híreink
