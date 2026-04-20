Tizenhárom éves budapesti lányt keres a rendőrség + fotó

Fehér kabát és fekete nadrág volt rajta, amikor utoljára látták.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 04. 20. 14:14
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Botos Rebeka Erika ügyében – írja a police.hu.

A 13 éves lány otthonából engedély nélkül elment, azóta nem tudni, hogy hol van, a rendőrök keresik. Botos Rebeka Erika körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete haja és barna szeme van.

Az eltűnésekor fehér kabátot és fekete melegítőnadrágot viselt, valamint fehér bőr kézitáska volt nála.

Arra kérnek, hogy ha Botos Rebeka Erika tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Fotó: Police

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
