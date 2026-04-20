Tizenhárom éves budapesti lányt keres a rendőrség + fotó

A 13 éves lány otthonából engedély nélkül elment, azóta nem tudni, hogy hol van, a rendőrök keresik. Botos Rebeka Erika körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete haja és barna szeme van.

Az eltűnésekor fehér kabátot és fekete melegítőnadrágot viselt, valamint fehér bőr kézitáska volt nála.