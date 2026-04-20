Elütött a mentő egy férfit a Corvin negyednél, videó is készült róla

A sziréna nem háttérzaj. Nem csak egy hang. Figyelmeztetés, veszélyjelzés – hívja fel a figyelmet a közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Úgy tűnik ugyanis, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy ebben az esetben nem csak az autósoknak kell résen lenniük, mindenkinek dolga van ilyenkor

…meggyőződni arról, honnan jön, és utat adni neki

– fejtegetik. Azzal folytatják, hogy ez nem csak szabály, mert amit ilyenkor teszünk, az a saját biztonságunkra is hatással van. Az alábbi videó ezt elég jól példázza. Hozzáfűzték, a gyalogos ebben a helyzetben könnyen megúszta a gépjárművezető gyors reakciójának és a helyzetfelismerésének köszönhetően.