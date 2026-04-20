Az átvonult hidegfront mögött több hullámban érkeznek fölénk a hűvös, hideg léghullámok, emiatt a következő néhány napon a szokásostól elmarad a hőmérséklet – adta hírül a közösségi oldalán a HungaroMet.
Olyan hideg lesz hamarosan, hogy a meteorológusok számítanak rá, hogy megdől a hidegrekord
Mutatjuk, hogy az ország melyik területein van a legnagyobb esély fagyra.
A hideg légtömeg a leginkább szerdán és csütörtökön éreztetheti leginkább hatását. Szerdán elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírség és a Kiskunság homokhátságain, csütörtökön már az Alföldön számottevő a légköri fagy valószínűsége a derült a jelenlegi számítások alapján. Talaj menti fagy másutt is megjelenhet – fűzték hozzá.
Az országos minimum-hőmérsékleti rekord április 22-én –5,7 fok volt, amelyet 1959-ben mértek a Kékestetőn, 23-án pedig–5,6 fok, amelyet 1938-ban Szombathelyen mértek. Nem lehet kizárni teljesen, hogy nem sokáig marad ez így – összegeztek.
