hungarometmeteorológusfagyhideg

Olyan hideg lesz hamarosan, hogy a meteorológusok számítanak rá, hogy megdől a hidegrekord

Mutatjuk, hogy az ország melyik területein van a legnagyobb esély fagyra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 13:40
illusztráció Fotó: Komka Péter Forrás: MTI
Az átvonult hidegfront mögött több hullámban érkeznek fölénk a hűvös, hideg léghullámok, emiatt a következő néhány napon a szokásostól elmarad a hőmérséklet – adta hírül a közösségi oldalán a HungaroMet.

A hideg légtömeg a leginkább szerdán és csütörtökön éreztetheti leginkább hatását. Szerdán elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírség és a Kiskunság homokhátságain, csütörtökön már az Alföldön számottevő a légköri fagy valószínűsége a derült a jelenlegi számítások alapján. Talaj menti fagy másutt is megjelenhet – fűzték hozzá. 

Az országos minimum-hőmérsékleti rekord április 22-én –5,7 fok volt, amelyet 1959-ben mértek a Kékestetőn, 23-án pedig–5,6 fok, amelyet 1938-ban Szombathelyen mértek. Nem lehet kizárni teljesen, hogy nem sokáig marad ez így – összegeztek. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
