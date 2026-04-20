Éppen a szabadnapján intézte az ügyes-bajos dolgait Fodor Nóra Katalin rendőrőrmester április 17-én, amikor délután Gyöngyösön, a Koháry utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél egy földön fekvő férfira figyelt fel – írja a közösségi oldalán a Heves vármegyei rendőrség.
Nyugodtan autózgatott a szabadnapos rendőr, de minden tervét keresztülhúzta az út szélén fekvő férfi
Összefogtak a szabadnaposok Gyöngyösön.
Az őrmester azonnal félreállt, majd a helyszínen tartózkodókkal együtt a sérült segítségére sietett. Gyorsan kiderült, hogy a férfi fejsérülést szenvedett, vérzett és nehézlégzése volt. A jelenlevők gyorsan stabil oldalfekvésbe helyezték, miközben folyamatos kapcsolatban voltak a segélyhívóval.
A helyszínre érkező, szintén szabadnapos ápolónővel együttműködve folytatták az ellátást a mentők kiérkezéséig. A mentőszolgálat aztán átvette a sérült ellátását, majd kórházba szállították.
