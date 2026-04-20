Leesett a Belgrád rakpartról a Duna partjára egy nő Budapesten, videón a mentés

Azt írták: az idős nő csaknem négy méter magasról esett a Duna-part füves területére. A baleset a Szabadság híd és a Petőfi híd közötti pesti rakparton történt. A fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival közösen hordágyra fektették a sérültet, majd felhozták az utcaszintre, és mentőbe helyezték.