A rakpartról a Duna partjára esett egy nő Budapesten hétfő délelőtt – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.
Leesett a Belgrád rakpartról a Duna partjára egy nő Budapesten, videón a mentés
Négy métert zuhant.
Azt írták: az idős nő csaknem négy méter magasról esett a Duna-part füves területére. A baleset a Szabadság híd és a Petőfi híd közötti pesti rakparton történt. A fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival közösen hordágyra fektették a sérültet, majd felhozták az utcaszintre, és mentőbe helyezték.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
