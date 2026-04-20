japánföldmozgásföldrengésmeteorológiai intézet

Sokkal keményebb dolog érlelődik Japánban annál, ami most történt

Erősebb, 8-as vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengés veszélyére figyelmeztettek hétfőn Japánban a korábbi földmozgás és a cunamiriadó után.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 20. 17:13
Földrengésre figyelmeztető felirat a Japán északkeleti részén fekvő Szendai egyik utcáján 2026. április 20-án, miután erős, 7,5-ös magnitúdójú földrengést észleltek a japán partoknál, a szigetország északkeleti részén. Fotó: - Forrás: MTI/EPA/Jiji Press
A japán meteorológiai intézet (JMA) szerint hétfőn helyi idő szerint 16 óra 53 perckor 7,7-es földrengés történt a Csendes-óceánban, Ivate prefektúrától északra. Az északkeleti Sanriku-partvidéknél mért földrengés fészke 10 kilométeres mélységben volt. Erről részletesebben ebben a cikkben írtunk. 

A JMA szökőárriadót is kiadott, amely 3 méteres hullámokra figyelmeztetett, a riasztást később 1 méteresre csökkentették. A földmozgás után mintegy 40 perccel 80 centiméteres szökőárt figyeltek meg Kudzsi város kikötőjében, két perccel egy 70 centiméteres cunami után – közölte a JMA. Kihara Minoru kormányszóvivő a földrengés után tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a földmozgásnak egyelőre nincsenek súlyos sérültjei, és komoly károkat sem okozott.

Azonban a meteorológiai intézet figyelmeztetett, hogy a következő két-három napban nagy a valószínűsége 

egy nagyobb erejű földmozgásnak, amelynek következtében tömeges szökőár érheti el a partvidéket, illetve erős utórezgések lehetnek.

 

A hétfői földrengés olyan erős volt, hogy Tokióban, az epicentrumtól több száz kilométernyire több mint egy percig remegtek a magas épületek.

Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.

A 125 millió lakosú országban évente mintegy 1500 földmozgást jegyeznek fel.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
