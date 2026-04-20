Sokkal keményebb dolog érlelődik Japánban annál, ami most történt

A japán meteorológiai intézet (JMA) szerint hétfőn helyi idő szerint 16 óra 53 perckor 7,7-es földrengés történt a Csendes-óceánban, Ivate prefektúrától északra. Az északkeleti Sanriku-partvidéknél mért földrengés fészke 10 kilométeres mélységben volt. Erről részletesebben ebben a cikkben írtunk.
Erősebb, 8-as vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengés veszélyére figyelmeztettek hétfőn Japánban a korábbi földmozgás és a cunamiriadó után.
A JMA szökőárriadót is kiadott, amely 3 méteres hullámokra figyelmeztetett, a riasztást később 1 méteresre csökkentették. A földmozgás után mintegy 40 perccel 80 centiméteres szökőárt figyeltek meg Kudzsi város kikötőjében, két perccel egy 70 centiméteres cunami után – közölte a JMA. Kihara Minoru kormányszóvivő a földrengés után tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a földmozgásnak egyelőre nincsenek súlyos sérültjei, és komoly károkat sem okozott.
Azonban a meteorológiai intézet figyelmeztetett, hogy a következő két-három napban nagy a valószínűsége
egy nagyobb erejű földmozgásnak, amelynek következtében tömeges szökőár érheti el a partvidéket, illetve erős utórezgések lehetnek.
A hétfői földrengés olyan erős volt, hogy Tokióban, az epicentrumtól több száz kilométernyire több mint egy percig remegtek a magas épületek.
Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.
A 125 millió lakosú országban évente mintegy 1500 földmozgást jegyeznek fel.
