Kerozinvészhelyzet – az EU hozott egy súlyos döntést az elosztásról

2026. 04. 22. 9:41
Az Európai Unió rendkívüli intézkedések bevezetését mérlegeli a légiközlekedés üzemanyag-ellátásának biztosítása érdekében – derül ki a Politico beszámolójából. A tervek szerint egy esetleges kerozin ellátási zavar esetén kötelezővé válhat a repülőgépüzemanyag-készletek megosztása a tagállamok és az érintett piaci szereplők között.

A javaslat értelmében a még rendelkezésre álló készletekkel bíró repülőtereknek és beszállítóknak szükség esetén át kellene csoportosítaniuk az üzemanyagot azokba a régiókba, ahol hiány alakul ki – írja a portál. Az intézkedés célja a légi közlekedés folyamatosságának fenntartása és a súlyosabb piaci zavarok elkerülése. 

 

A kerozin mennyisége napi kérdéssé vált

Az iráni háború következtében az üzemanyag-ellátás a következő hetekben kritikussá válik. Az Európai Unió jelentős mértékben importra szorul repülőgép-üzemanyagból, így az ellátási láncok sérülékenysége fokozott kockázatot jelent.  A piaci szereplők szerint a kínálat jelenleg még elegendő, ugyanakkor a tartalékok gyorsan apadhatnak, ha a zavarok tartóssá válnak. Ahogy korábbi cikkeinkben megírtuk, a légitársaságok már nemcsak ígérik, de csökkentik és törlik is járataikat. 

Az ügyben megszólalt Apostolos Tzitzikostas közlekedési biztos, aki hangsúlyozta: rövid távon nem áll fenn közvetlen ellátási hiány, ugyanakkor az Európai Bizottság minden forgatókönyvre felkészül. Mint fogalmazott, szükség esetén további eszközök, így akár a stratégiai készletek is mozgósíthatók.

Az Európai Bizottság egy úgynevezett üzemanyag-megfigyelő rendszer létrehozását is tervezi, amely valós időben követné a készletek alakulását és az ellátási kockázatokat.

Az EU vésztartalékokat tart fenn, amit csak szükség esetén lehet és fognak felszabadítani – mondta a sajtótájékoztatón az uniós közlekedési miniszterekkel tartott videókonferenciát követően, hozzátéve: Az üzemanyag bármilyen nemzeti felszabadítását teljes átláthatósággal kell végezni a piaci torzulások elkerülése érdekében.

Ezzel párhuzamosan új beszerzési források feltérképezése is napirenden van, különös tekintettel az Európán kívüli partnerekre. A szakértők szerint a mostani lépések elsősorban megelőző jellegűek. Az Európai Unió célja, hogy egy esetleges ellátási sokk esetén gyors és koordinált beavatkozásra legyen képes, minimalizálva a gazdasági és közlekedési hatásokat. 

 

Amerikai üzemanyag is szóba jöhet

A sajtótájékoztatón a biztos elmondta, az EU erőfeszítéseket tesz alternatív sugárhajtóműüzemanyag-ellátás biztosítására Európa számára, például az Egyesült Államokban gyártott A típusú sugárhajtómű-üzemanyaggal.

Az USA-ban előállított üzemanyag azonban eltér a Jet A1 nemzetközi szabványtól, ami megnehezíti az EU-ba irányuló import növelését.

 George Shaw, a Kpler vezető olajelemzője szerint infrastrukturális kiigazításokra is szükség lenne a két üzemanyag elkülönítéséhez. A közel-keleti háború kezdete óta az európai repülőgép-üzemanyag ára több mint kétszeresére nőtt, és az EU légitársaságai elkezdték törölni a veszteséges járatokat, nyugdíjazták a legkevésbé üzemanyag-takarékos repülőgépeiket. 

Németország közölte, hogy a következő napokban összehívja a Nemzetbiztonsági Tanácsot a repülőgép-üzemanyaggal kapcsolatos helyzet megoldása érdekében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

