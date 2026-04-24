Új típusú terrorfenyegetés jelent meg Európában

A dokumentum szerint fennáll a veszélye annak, hogy Írországban terrortámadás történjen, illetve annak is, hogy az országból szervezzenek vagy indítsanak támadásokat más államok ellen. Az elmúlt években több ilyen jellegű eset is történt, amelyek rávilágítanak a kockázatok valós jellegére – számolt be az RTE.

A jelentés kitér arra is, hogy a fenyegetések nem korlátozódnak az iszlamista terrorizmusra: a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali csoportok, valamint az ellenséges állami szereplők tevékenysége is biztonsági kihívást jelent. Emellett egyre nagyobb szerepet kap az online radikalizáció, amelynek következtében egyének önállóan is képesek lehetnek támadások végrehajtására.

Példaként említik a dublini esetet, amikor egy, az Iszlám Államhoz köthető férfi két rendőrre támadt, valamint egy 2024-es késelést, amelynek során egy interneten radikalizálódott fiatal egy katonai lelkészt sebesített meg. A jelentés szerint ezek az esetek jól mutatják a fenyegetés jellegét.