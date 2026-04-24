terrorfenyegetésonlineiszlamista terrortámadás

Új típusú terrorfenyegetés jelent meg Európában

Írországban a biztonsági szervek kongatják a vészharangot: az iszlamista terrorizmus és a magányos elkövetők soha nem látott fenyegetést jelentenek. De vajon mennyire van közel ez a veszély a többi európai országhoz, köztük Magyarországhoz?

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 8:37
Rendőrség – illusztráció (Fotó: AFP)
A dokumentum szerint fennáll a veszélye annak, hogy Írországban terrortámadás történjen, illetve annak is, hogy az országból szervezzenek vagy indítsanak támadásokat más államok ellen. Az elmúlt években több ilyen jellegű eset is történt, amelyek rávilágítanak a kockázatok valós jellegére – számolt be az RTE.

A jelentés kitér arra is, hogy a fenyegetések nem korlátozódnak az iszlamista terrorizmusra: a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali csoportok, valamint az ellenséges állami szereplők tevékenysége is biztonsági kihívást jelent. Emellett egyre nagyobb szerepet kap az online radikalizáció, amelynek következtében egyének önállóan is képesek lehetnek támadások végrehajtására.

Példaként említik a dublini esetet, amikor egy, az Iszlám Államhoz köthető férfi két rendőrre támadt, valamint egy 2024-es késelést, amelynek során egy interneten radikalizálódott fiatal egy katonai lelkészt sebesített meg. A jelentés szerint ezek az esetek jól mutatják a fenyegetés jellegét.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy az elszakadáspárti republikánus csoportok továbbra is veszélyt jelentenek, annak ellenére, hogy a nagypénteki megállapodás aláírása óta közel három évtized telt el.

A jelentés komoly hiányosságokat azonosít a jogi szabályozásban is. A digitális kommunikáció megfigyelésére vonatkozó jogszabályok elavultak, és nem fedik le a modern alkalmazásokat, például a WhatsAppot vagy a Telegramot. Emellett jelenleg nincs megfelelő jogi keret az internetes tevékenységek megfigyelésére sem.

A szakértők szerint szükség van a szabályozás korszerűsítésére, amely lehetővé tenné a hatóságoknak a modern technikai eszközök alkalmazását, ugyanakkor biztosítaná az alapvető jogok védelmét. A javaslatok között szerepel az is, hogy az ilyen eszközök használatát bírói jóváhagyáshoz kössék.

A jelentés adatai szerint a hatóságok egyre gyakrabban alkalmaznak nyomkövető eszközöket, és nőtt az adatmegőrzési kérelmek száma is. 

A védelmi miniszter szerint a fenyegetés jellege átalakult: az egyének ma már önállóan, illetve új kapcsolati formákon keresztül is képesek lehetnek veszélyt jelenteni.

Egy szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatóságok számára minden eddiginél több információ áll rendelkezésre, mivel az emberek a mindennapi életük során egyre több digitális nyomot hagynak maguk után.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Faggyas Sándor
idezojelektisza párt

Kis választási matematika

Faggyas Sándor avatarja

A magyar szisztéma a stabil kormányozhatóságot előnyben részesíti az arányos népképviselettel szemben.

