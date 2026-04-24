Nyugaton is elemi erejű a felháborodás, amiért Brüsszel elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt: „Ez a gonosz globalisták társasága”

Az Európai Unió Bírósága ismét nekiment a magyar gyermekvédelmi törvénynek, ami azonnal hatalmas felháborodást váltott ki. A tét nem kisebb, mint hogy ki dönthet a gyermekek védelméről – a magyar állam vagy az uniós intézmények –, és ez sokak szerint közvetlenül érinti a családok jövőjét. A közösségi médiában már elszabadultak az indulatok, többen ideológiai beavatkozást emlegetnek, egy kommentelő pedig így fakadt ki: „Ez a gonosz globalisták társasága!”

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 12:29
Budapest Pride (Fotó: AFP)
A döntés a közösségi médiában is gyors reakciókat eredményezett: rövid idő alatt élénk vita bontakozott ki, számos felhasználó bírálta az ítéletet, és úgy vélte, hogy az Európai Unió túllépi hatáskörét. Többen hangsúlyozták, hogy a gyermekvédelem kérdése nemzeti hatáskör kellene hogy maradjon, és szerintük Brüsszel ideológiai alapon avatkozik be.

A hozzászólások között sokan aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az uniós intézmények egyre inkább beleszólnak a tagállamok belső ügyeibe, különösen az olyan érzékeny területeken, mint az oktatás és a családpolitika.

Egyes kommentelők élesen fogalmaztak. Volt, aki úgy vélte: „Ez nem bírósági ítélet, hanem ideológiai nyomásgyakorlás Brüsszel részéről. Magyarország megpróbálta megvédeni a gyermekeit, ezért most megbüntették.” Egy másik hozzászóló szerint 

az erkölcsi nevelés és a gyermekvédelem minden tagállam saját hatáskörébe kellene hogy tartozzon.

Akadt, aki még indulatosabban reagált: 

Ez a gonosz globalisták társasága

– írta egy kommentelő, míg egy másik szerint: „Rohadjon rájuk a bőr is.”

Magyarországnak nem szabadna elfogadnia azokat a degeneráltakat, akik tönkreteszik nemzetüket és kultúrájukat.

– olvasható az X-en.

A vita középpontjában az áll, hogy a magyar szabályozás valóban a kiskorúak védelmét szolgálja-e, vagy – ahogy az uniós bíróság megállapította – diszkriminatív elemeket tartalmaz. Míg egyesek az ítéletet az uniós alapértékek érvényesítésének tekintik, mások szerint az a nemzeti szuverenitás korlátozását jelenti.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
