gyermekvédelmi törvényBrüsszelAfDMagyarország

Európa-szerte indulatokat kavart a magyar gyermekeket érintő brüsszeli döntés

Brüsszel és Magyarország között éles konfliktus robbant ki: az Európai Unió Bírósága jogellenesnek minősítette a magyar gyermekvédelmi törvényt, ami heves nemzetközi reakciókat váltott ki. Nyugati konzervatív körökben elemi erejű felháborodás kíséri a döntést a genderkérdés miatt, az AfD politikusa, Irmhild Bossdorf pedig frontális támadásnak nevezte az ítéletet a nemzeti szuverenitás és a szülők nevelési joga ellen. Szerinte Brüsszel ideológiai nyomást gyakorol, miközben Magyarország csupán a gyermekek védelmét próbálja biztosítani.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 9:05
Budapest Pride MTI Fotószerkesztõség Koszticsák Szilárd
Budapest Pride (Fotó: MTI)
Ezzel kapcsolatban Irmhild Bossdorf így fogalmazott:

Az ítélet frontális támadás a nemzeti szuverenitás és a szülők alkotmányban garantált nevelési joga ellen. Magyarország a törvényével csupán azt kívánja biztosítani, hogy megvédje a gyermekeket a túl korai szexualizációtól és az ideológiai befolyásolástól. Ezt 3,7 millió magyar széles körű demokratikus felhatalmazása is alátámasztja.

Hozzátette:

Azt látjuk, hogy az uniós centralizmus megpróbálja a valóságtól elszakadt genderideológiát a szuverén népek akaratával szemben ráerőltetni. Miközben Brüsszel a szexuális identitáshoz való jogot a kiskorúak védelme elé helyezi, az AfD továbbra is azok oldalán áll, akik a hagyományos családot társadalmunk alapjaként védelmezik.

A képviselő felszólította az Európai Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a tagállamok hatáskörét a család- és oktatáspolitika terén, ahelyett, hogy megbüntetné azokat az országokat, amelyek meg kívánják védeni gyermekeiket. Bossdorf közölte, hogy továbbra is határozottan szembeszáll minden olyan kísérlettel, amely szupranacionális genderátnevelést kíván bevezetni.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Európai Unió Bírósága elmarasztaló döntést hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében. A luxembourgi testület megállapította, hogy a 2021-ben elfogadott szabályozás több ponton is ellentétes az uniós joggal. Indoklásuk szerint a törvény diszkriminatív, és sérti az Európai Unió alapvető értékeit, köztük az egyenlőség elvét. A határozat alapján Magyarország nem korlátozhatja ilyen módon a kiskorúaknak hozzáférhető, a szexuális irányultsággal és a nemi identitással kapcsolatos tartalmakat. Sokan felháborító ítéletként és politikai nyomásgyakorlásként értékelik a döntést, amely közvetlen beavatkozás a magyar gyermekvédelembe, Magyarország szuverenitásába.

Mint arról korábban lapunk is írt, botrányosnak nevezte az Európai Unió Bíróságának döntését Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke is, aki szerint a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében hozott ítélet súlyosan sérti a tagállami szuverenitást, és túlmutat az EU hatáskörén.

Az uniós bíróság szerint a 2021-es magyar törvény, amely korlátozta a homoszexualitás és a transzneműség megjelenítését kiskorúak előtt, több európai jogszabályt is sért, köztük az Európai Unió Alapjogi Chartáját. Az SPD egyértelműen elutasítja az LMBTQ- és genderpropagandát, az Európai Unió diktátumát, és nem fogadja el a szuverenitás megsértését

– hívta fel a figyelmet a cseh politikus.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
