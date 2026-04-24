Európa-szerte indulatokat kavart a magyar gyermekeket érintő brüsszeli döntés

Mint arról korábban lapunk is írt, botrányosnak nevezte az Európai Unió Bíróságának döntését Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke is, aki szerint a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében hozott ítélet súlyosan sérti a tagállami szuverenitást, és túlmutat az EU hatáskörén.

Az uniós bíróság szerint a 2021-es magyar törvény, amely korlátozta a homoszexualitás és a transzneműség megjelenítését kiskorúak előtt, több európai jogszabályt is sért, köztük az Európai Unió Alapjogi Chartáját. Az SPD egyértelműen elutasítja az LMBTQ- és genderpropagandát, az Európai Unió diktátumát, és nem fogadja el a szuverenitás megsértését

– hívta fel a figyelmet a cseh politikus.

Borítókép: Budapest Pride (Fotó: MTI)