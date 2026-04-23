A Szivárvány TV tulajdonosa a lapnak elárulta, hogy műsorkínálatukat a Médiatanács 1–6-os besorolási (klasszifikációs) irányelvei alapján, szigorú szakmai szempontok szerint fogják szerkeszteni. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek védelmére és a társadalmi normák tiszteletben tartására, kerülve a megosztó ideológiákat.
Ez gyors volt: LMBTQ-tévécsatorna indul Magyarországon
Az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi szabályozás ügyében. Alig néhány nap telt el, máris bejelentették az első LMBTQ-tévécsatornát Magyarországon: jön a Szivárvány TV. A Media1 értesülései szerint az előkészítés alatt lévő csatorna a nap 24 órájában tenne közzé tartalmakat, ötvözve a hagyományos televíziózás élményét a modern, bárhol elérhető online streaming szabadságával.
