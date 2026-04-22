gyermekvédelmi törvényBrüsszelSPDMagyarország

Brüsszel megsértette Magyarország szuverenitását, hatalmas pofont kapott az EU Csehországból

Botrányosnak nevezte az Európai Unió Bíróságának döntését Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke, aki szerint a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében hozott ítélet súlyosan sérti a tagállami szuverenitást és túlmutat az EU hatáskörén.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 13:41
LMBTQ-s felvonulás (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tomio Okamura bírálta az Európai Unió Bíróságának döntését, amely szerint Magyarország megsértette az uniós jogot a 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvényével. A cseh politikus botrányosnak nevezte az ítéletet, és úgy vélte, az Európai Unió túllépi a hatáskörét, amikor ilyen kérdésekbe avatkozik.

Tomio Okamura (Fotó: AFP)
Tomio Okamura. Fotó: AFP

Az uniós bíróság szerint a 2021-es magyar törvény, amely korlátozta a homoszexualitás és a transzneműség megjelenítését kiskorúak előtt, több európai jogszabályt is sért, köztük az Európai Unió Alapjogi Chartáját. Az SPD egyértelműen elutasítja az LMBTQ- és genderpropagandát, az Európai Unió diktátumát, és nem fogadja el a szuverenitás megsértését

– hívta fel a figyelmet a cseh politikus.

Okamura szerint az EU nem avatkozhatna be a tagállamok belügyeibe, és a szuverén országok együttműködését kellene erősítenie, nem pedig diktátumokat érvényesítenie. Álláspontja szerint az SPD úgy látja, az Európai Unió a gender- és homoszexuális ideológiák népszerűsítését a gyermekek körében az alapértékei közé emeli.

A politikus kitért arra is, hogy a bíróság döntése több alapjogi sérelemre hivatkozik, ugyanakkor szerinte ez az uniós értékek kiterjesztő értelmezését jelenti. Hangsúlyozta: a szexuális irányultság magánügy, miközben a társadalom alapját a hagyományos család jelenti.

Mindenki tudja, hogy házasságot és családot csak egy férfi és egy nő alapíthat. Együttérzéssel kell viszonyulnunk a különböző preferenciákkal rendelkező emberekhez, de életmódjuk nem válhat a társadalom normájává vagy követendő mintává. A szexuális irányultság mindenki magánügye

– hangsúlyozta Okamura. Hozzátette: 

Az SPD mozgalom elutasítja a homoszexuálisok és transzszexuálisok üldözését, és véleményünk szerint ugyanazok a polgári jogok illetik meg őket, mint más állampolgárokat. A homoszexuálisokat ma leginkább a gyűlöletkeltő iszlám fenyegeti, amely halálbüntetést követel a homoszexualitásért. Az SPD szerint ugyanakkor az állam alapja a hagyományos család, ahol egy apa és egy anya neveli a gyermekeket. A hagyományos család teljes körű támogatást és védelmet érdemel az állam részéről.

 

Borítókép: LMBTQ-s felvonulás (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.