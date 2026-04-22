Brüsszel megsértette Magyarország szuverenitását, hatalmas pofont kapott az EU Csehországból

Tomio Okamura bírálta az Európai Unió Bíróságának döntését, amely szerint Magyarország megsértette az uniós jogot a 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvényével. A cseh politikus botrányosnak nevezte az ítéletet, és úgy vélte, az Európai Unió túllépi a hatáskörét, amikor ilyen kérdésekbe avatkozik.

Tomio Okamura. Fotó: AFP

Az uniós bíróság szerint a 2021-es magyar törvény, amely korlátozta a homoszexualitás és a transzneműség megjelenítését kiskorúak előtt, több európai jogszabályt is sért, köztük az Európai Unió Alapjogi Chartáját. Az SPD egyértelműen elutasítja az LMBTQ- és genderpropagandát, az Európai Unió diktátumát, és nem fogadja el a szuverenitás megsértését

– hívta fel a figyelmet a cseh politikus.

Okamura szerint az EU nem avatkozhatna be a tagállamok belügyeibe, és a szuverén országok együttműködését kellene erősítenie, nem pedig diktátumokat érvényesítenie. Álláspontja szerint az SPD úgy látja, az Európai Unió a gender- és homoszexuális ideológiák népszerűsítését a gyermekek körében az alapértékei közé emeli.

A politikus kitért arra is, hogy a bíróság döntése több alapjogi sérelemre hivatkozik, ugyanakkor szerinte ez az uniós értékek kiterjesztő értelmezését jelenti. Hangsúlyozta: a szexuális irányultság magánügy, miközben a társadalom alapját a hagyományos család jelenti.

Mindenki tudja, hogy házasságot és családot csak egy férfi és egy nő alapíthat. Együttérzéssel kell viszonyulnunk a különböző preferenciákkal rendelkező emberekhez, de életmódjuk nem válhat a társadalom normájává vagy követendő mintává. A szexuális irányultság mindenki magánügye

– hangsúlyozta Okamura. Hozzátette:

Az SPD mozgalom elutasítja a homoszexuálisok és transzszexuálisok üldözését, és véleményünk szerint ugyanazok a polgári jogok illetik meg őket, mint más állampolgárokat. A homoszexuálisokat ma leginkább a gyűlöletkeltő iszlám fenyegeti, amely halálbüntetést követel a homoszexualitásért. Az SPD szerint ugyanakkor az állam alapja a hagyományos család, ahol egy apa és egy anya neveli a gyermekeket. A hagyományos család teljes körű támogatást és védelmet érdemel az állam részéről.

To je opravdu skandální! Soudní dvůr EU rozhodl, že Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí, který zakazoval propagandu LGBTQ+ 🏳‍🌈🇪🇺 ideologie mezi dětmi, porušilo právo Evropské unie. Podle unijního soudu maďarský zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality… pic.twitter.com/X3O2G37cn0 — Tomio Okamura (@tomio_cz) April 21, 2026

Borítókép: LMBTQ-s felvonulás (Fotó: AFP)