Európa az atomfegyverekről vitázik, miután Washington kijózanító üzenetet küldött

A hidegháború vége óta először merül fel komolyan az európai fővárosokban: szükség lehet saját nukleáris elrettentő erőre. A vita hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok 2025 márciusában – ha csak rövid időre is – felfüggesztette a harctéri hírszerzési információk megosztását Ukrajnával, ami azonnali következményekkel járt a fronton.

Szabó István
Forrás: Bloomberg2026. 02. 14. 10:30
Az egész emberiség számára végzetes következményekkel járna egy totális nukleáris háború Forrás: AFP
Atomfegyverkezés beindítva? Európában sokan úgy értékelik: az Egyesült Államok lépése figyelmeztető jelzés volt arra, hogy Washington támogatása nem magától értetődő. A kontinensen egyre többen beszélnek arról, hogy B tervre van szükség, írja a Bloomberg.

atomfegyver
Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Amerika nukleáris ernyője alatt

Európa biztonságát évtizedek óta az amerikai „nukleáris ernyő” garantálja: az Egyesült Államok atomfegyverei részben európai bázisokon állomásoznak, miközben a NATO kollektív védelmi rendszere is erre épül. A félelem szerint, ha az amerikai elköteleződés meggyengülne, a kontinens egyedül maradhatna a világ legnagyobb atomarzenáljával rendelkező Oroszországgal szemben.

Jelenleg Európában csak két országnak van nukleáris fegyvere: az Egyesült Királyságnak és Franciaországnak.

Emmanuel Macron francia elnök a hírek szerint hamarosan beszédet mond, amelyben felvetheti a francia elrettentő erő európai kiterjesztésének lehetőségét. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek: egy önálló, páneurópai nukleáris rendszer kiépítése rendkívül költséges és politikailag is kockázatos lenne. A nemzetközi egyezmények megsértése, a súlyos pénzügyi terhek és a potenciális célponttá válás mind komoly dilemmát jelentenek.

Oroszország rendelkezik a bolygón a legtöbb atombombával (Forrás:  Magyar Nemzet)

Kétszáz vagy kétezer robbanófej?

Franciaország és az Egyesült Királyság együtt mintegy négyszáz bevethető robbanófejjel rendelkezik. Ez eltörpül az Egyesült Államok mintegy 1670-es számához, és még inkább Oroszország jóval nagyobb arzenáljához képest. Ugyanakkor a francia és brit fegyverek pusztító ereje önmagában is több száz város megsemmisítésére lenne elegendő.

A két ország évente mintegy 12 milliárd dollárt költ atomfegyvereinek fenntartására – ez az összeg meghaladja például Svédország teljes védelmi költségvetésének felét.

Egy ilyen rendszer kiterjesztése vagy új fegyverek fejlesztése további, hatalmas forrásokat igényelne, miközben Európa már most is rekordösszegeket fordít hagyományos fegyverkezésre.

Atomfegyver: óvatos egyeztetések

A háttérben zajló egyeztetések – amelyekről több forrás is beszámolt – jellemzően olyan országok között folynak, amelyek amerikai katonai eszközöket fogadnak be, földrajzilag közelebb vannak Oroszországhoz, és közvetlenebb fenyegetést érzékelnek. A megbeszélések érzékenysége miatt többnyire két- vagy háromoldalú formában zajlanak. Eközben a NATO vezetése a transzatlanti egységet hangsúlyozza: Mark Rutte főtitkár többször kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a szövetség mellett.

Trump nem beszél az atomernyőről

Donald Trump amerikai elnök többször sürgette Európát, hogy nagyobb részt vállaljon saját védelméből, ám nyilvánosan nem kérdőjelezte meg a nukleáris ernyő fenntartását. Washington hivatalos álláspontja szerint az Egyesült Államok továbbra is biztosítja szövetségesei számára az elrettentést.

(L/R) Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron and US President Donald Trump participate in a meeting with European leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel tartott találkozón a Fehér Ház keleti termében, Washingtonban, 2025. augusztus 18-án (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

A realitás azonban az, hogy egy amerikai szintű, többrétegű nukleáris védelem európai kiépítése jelenleg beláthatatlan költségekkel és politikai kockázatokkal járna. Több szakértő szerint ezért inkább a hagyományos – nem nukleáris – fegyverrendszerek fejlesztése jelenthet reális irányt.

A védelem kérdése kiemelt téma a Müncheni Biztonsági Konferencia (Munich Security Conference) idei ülésén is. 

Borítókép: Az egész emberiség számára végzetes következményekkel járna egy totális nukleáris háború (Fotó: AFP)

