Európa az atomfegyverekről vitázik, miután Washington kijózanító üzenetet küldött

Kétszáz vagy kétezer robbanófej?

Franciaország és az Egyesült Királyság együtt mintegy négyszáz bevethető robbanófejjel rendelkezik. Ez eltörpül az Egyesült Államok mintegy 1670-es számához, és még inkább Oroszország jóval nagyobb arzenáljához képest. Ugyanakkor a francia és brit fegyverek pusztító ereje önmagában is több száz város megsemmisítésére lenne elegendő.

A két ország évente mintegy 12 milliárd dollárt költ atomfegyvereinek fenntartására – ez az összeg meghaladja például Svédország teljes védelmi költségvetésének felét.

Egy ilyen rendszer kiterjesztése vagy új fegyverek fejlesztése további, hatalmas forrásokat igényelne, miközben Európa már most is rekordösszegeket fordít hagyományos fegyverkezésre.

Atomfegyver: óvatos egyeztetések

A háttérben zajló egyeztetések – amelyekről több forrás is beszámolt – jellemzően olyan országok között folynak, amelyek amerikai katonai eszközöket fogadnak be, földrajzilag közelebb vannak Oroszországhoz, és közvetlenebb fenyegetést érzékelnek. A megbeszélések érzékenysége miatt többnyire két- vagy háromoldalú formában zajlanak. Eközben a NATO vezetése a transzatlanti egységet hangsúlyozza: Mark Rutte főtitkár többször kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a szövetség mellett.