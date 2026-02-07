Az Egyesült Államok kész tárgyalni új nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodásról

Egy olyan egyezményre van szükség, ami tükrözi azt, hogy az Egyesült Államoknak hamarosan két nukleáris ellenféllel, Oroszországgal és Kínával, kell szembenéznie – mutatott rá az amerikai külügyminiszter. A korábbi új START hatályának lejárta kapcsán megjegyezte, hogy annak alkalmazását Oroszország szüntette meg 2023-ban.

Egy megállapodáshoz legalább két fél szükségeltetik, az Egyesült Államok pedig választás elé került, hogy egyoldalúan köti-e magát hozzá, vagy felismeri azt, hogy egy új korszak új megközelítést igényel

– fogalmazott Marco Rubio, akit az MTI idézett.

Borítókép: Az Egyesült Államok új alapokon kész tárgyalni a nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodásról (Fotó: AFP)