Marco Rubio a minisztérium Substack internetes felületén megjelent írásában arra mutatott rá, hogy az Egyesült Államok nem látja értelmét, hogy a START korábbi formáját felújítsák.
Az Egyesült Államok kész tárgyalni új nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodásról
Az Egyesült Államok új alapokon kész új nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodás kitárgyalására, ami Oroszország mellett Kína katonai megerősödését is figyelembe veszi – közölte Marco Rubio külügyminiszter pénteken arra reagálva, hogy csütörtökön lejárt az új START szerződés hatálya, amivel érvényét veszítette az Egyesült Államok és Oroszország közötti korábbi megállapodás.
Egy olyan egyezményre van szükség, ami tükrözi azt, hogy az Egyesült Államoknak hamarosan két nukleáris ellenféllel, Oroszországgal és Kínával, kell szembenéznie – mutatott rá az amerikai külügyminiszter. A korábbi új START hatályának lejárta kapcsán megjegyezte, hogy annak alkalmazását Oroszország szüntette meg 2023-ban.
Egy megállapodáshoz legalább két fél szükségeltetik, az Egyesült Államok pedig választás elé került, hogy egyoldalúan köti-e magát hozzá, vagy felismeri azt, hogy egy új korszak új megközelítést igényel
– fogalmazott Marco Rubio, akit az MTI idézett.
Borítókép: Az Egyesült Államok új alapokon kész tárgyalni a nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodásról (Fotó: AFP)
