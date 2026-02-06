A régi atomfegyver-korlátozás megszűnt – az új szabályozás még látóhatáron sincs

Több mint fél évszázad után, most először nincs jogilag kötelező érvényű megállapodás, amely korlátozná az Egyesült Államokat és Oroszországot stratégiai atomfegyvereik fejlesztésében. Az új START szerződés csütörtöki lejártával jelentősen nőtt a nukleáris fegyverkezési verseny kockázata – számolt be róla az Euronews.

Lejárt a megállapodás, amely korlátozta az Egyesült Államokat és Oroszországot stratégiai atomfegyvereik fejlesztésében

Fotó: AFP

Az új START szerződést 2010-ben írta alá Barack Obama amerikai elnök és Dmitrij Medvegyev. A megállapodás értelmében a felek vállalták stratégiai nukleáris erőik csökkentését, valamint kiterjedt helyszíni ellenőrzések bevezetését a vállalások betartásának ellenőrzésére. 2023 februárjában Vlagyimir Putyin orosz elnök felfüggesztette Moszkva részvételét a szerződésben, azzal indokolva a döntést, hogy a Kreml nem engedheti meg amerikai ellenőrök belépését nukleáris létesítményeibe akkor, amikor Washington és NATO-szövetségesei nyíltan Oroszország ukrajnai vereségét tűzték ki célul.

Ugyanakkor a Kreml hangsúlyozta, hogy nem lép ki teljesen az egyezményből, és ígéretet tett, hogy továbbra is betartja a nukleáris fegyverekre vonatkozó korlátozásokat. Putyin 2025 szeptemberében ismét jelezte készségét arra, hogy további egy évig betartsa a fegyverzetkorlátozást, és akkor Washingtont is arra szólította fel, hogy kövesse az orosz példát.

Kilenc a tízből: Oroszország és az Egyesült Államok

Oroszország és az Egyesült Államok együttesen a világ nukleáris fegyvereinek mintegy 90 százalékát birtokolja, mindkét ország kiterjedt modernizációs programokat hajt végre nukleáris arzenálja tekintetében. Putyin 2022, vagyis az orosz–ukrán háború kitörése óta többször fenyegetett nukleáris fegyverek bevetésével Ukrajna ellen, kijelentve, hogy minden eszközt kész alkalmazni Oroszország érdekeinek védelmében.

2024-ben az orosz elnök aláírt egy módosított nukleáris doktrínát is, amely csökkentette a nukleáris fegyverek alkalmazásának küszöbét.

2024 novemberében, majd idén januárban Oroszország nukleáris robbanófej hordozására alkalmas (Oresnyik) ballisztikus rakétát tesztelt Ukrajnában. 2025 októberében pedig Moszkva azt állította, hogy sikeresen tesztelt egy új, nukleáris meghajtású és nukleáris fegyver hordozására alkalmas víz alatti drónt, a Poszeidónt. Putyin szerint az eszköz nem elfogható, és már ítéletnapi fegyverként emlegetik azt.