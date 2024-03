Nukleáris arzenálok ura: így nézne ki egy totális atomháború Oroszországgal

A becsült és a hivatalos adatokat figyelembe véve elmondható, hogy az Oroszországi Föderációnak van a világ legnagyobb nukleáris fegyverkészlete. Az ország képes a fegyvereit szárazföldi rakétákról, tengeralattjárókról vagy repülőgépekről indítani.

Az orosz bombák pusztító ereje széles skálán mozog, a több száz kilotonnás TNT-nek megfelelő fegyverektől az úgynevezett taktikai nukleáris fegyverekig, amelyek többnyire 10-100 kilotonnásak. A nem stratégiai nukleáris fegyverek bevetése is pusztító humanitárius következményekkel járhat. A Japánra ledobott atombomba, amely 1945 végére elpusztította Hirosimát és mintegy 140 ezer embert ölt meg, 15 kilotonna hatóerejével akkora volt, mint az orosz nukleáris arzenál egyik legkisebb fegyvere.

Vlagyimir Putyin orosz elnök világossá tette, hogy aki megsérti Oroszország szuverenitását, vagy aki megpróbálja akadályozni az ukrajnai katonai műveleteket, annak a történelem során soha nem tapasztalt következményekkel kell számolnia. Tehát nyilvánvalóvá tette, hogy adott esetekben képes ezeket a fegyvereket használni.

Vlagyimir Putyin világossá tette: adott esetekben kész bevetni a nukleáris arzenál széles skáláját Fotó: AFP/Valerij Sharifulin

Az alkalmazott doktrína szerint Oroszország célzott nukleáris csapást hajthat végre, hogy meggyőzze az ellenfelet arról, hogy egy támadás esetén a további agresszió nem éri meg. A doktrína kezdetben egy nagyszabású globális konfliktusban képzelte el a nukleáris fegyverek alkalmazását, amit most felváltott az akár regionális bevethetőség lehetősége is. 2010 februárjában Moszkva elfogadta az Oroszországi Föderáció katonai doktrínája a 2020-ig terjedő időszakra című új dokumentumot, amely felváltotta a 2000-ben kiadott korábbi változatot. A 2010-es doktrína a korábbiakhoz képest is előirányozza a nukleáris fegyverek alkalmazását egy nukleáris támadás vagy más tömegpusztító fegyvereket érintő támadás megtorlására, valamint válaszul egy nagyszabású Oroszországot érő hagyományos támadásra. Az orosz–ukrán háború miatt pedig egyre közelebb sodródunk ahhoz, hogy az oroszok alkalmazzák a doktrínájukat.