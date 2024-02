Horváth József: A Jarsz rakétarendszer mozgatása üzenettel bír

Az RS–24 Jarsz egy termonukleáris fegyverzetű orosz interkontinentális ballisztikus rakéta, amelyet először 2007. május 29-én teszteltek egy titkos katonai projektben. Minden rakéta több robbanófejet képes hordozni, amelyek különböző célpontokat is képesek célba venni egymástól függetlenül.

Az indulás előtti utolsó órák, a Jarsz rakétakilövők felkészülnek. Forrás: Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma

A Tejkovszkij rakétaalakulat katonai állománya és felszerelése 2008 óta vesz részt a moszkvai Vörös téren tartott katonai parádékon – írta meg az Rg.ru. Ezért utaztatták több száz kilométeren keresztül a Jarsz rakétakilövők konvoját. Az orosz védelmi minisztérium megjegyezte, hogy a moszkvai felvonulás előkészítése még januárban megkezdődött.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Veszélyes idők című könyvének bemutatóján. Fotó: Polyák Attila

Minden ilyen demonstratív fegyverbemutató és a fegyverek nyilvánosság előtti bemutatása, mozgatása két célt szolgál

– mondta el lapunk kérdésére Horváth József. Az egyik a speciális ellenfeleknek egy üzenet, hogy az adott országnak milyen fegyverei vannak, illetve a potenciális üzleti partnereknek is egy üzenet, hogy miből lehet vásárolni. Tehát ennek mindig kettős célja van, tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő.

Azt gondolom, hogy most ezeket a rakétákat demonstratív módon bemozgatták, sokkal inkább üzenettel bír, mint valós fenyegetés.

Arra a kérdésre válaszul, hogy a stratégiai mobil földi rakétarendszer mozgatása az elrettentést szolgálja vagy esetleg más állhat a háttérben, Horváth József így fogalmazott:

A Jarsz rakéták moszkvai bemutatása ugyan korábban megtörtént, azonban az idei győzelem napi parádénak az orosz katonai sikerek tükrében más lesz a fénytörése. Két éve zajlik a háború, és idén az orosz hadsereg visszanyerte a régi tekintélyét, és lendületben van a harctéren

– tette hozzá.

Avgyejevka elfoglalása óta a front több pontján is ha lassan is, de haladnak előre. Most már nemcsak Leopard harckocsikat lő ki az orosz hadsereg, hanem az amerikai Abramset is, folytatta a szakértő.