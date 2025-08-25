Simsonok és más ikonikus keleti kismotorok gyülekeztek a Balatonnál + videó

Hosszú-hosszú évtizedeken át a segédmotorkerékpárok abba a járműkategóriába tartoztak, ami a motorizáció első lépcsőfoka volt a fiatalok számára. Bár manapság a tinédzserek inkább az elektromos rollerek felé nyitnak, köztünk él még a generáció, amely számára a vágyott jármű egy Verhovina, Riga, Babetta vagy Komár volt, na meg persze az elérhetetlennek tűnő Simson (az idősebbek a régebbi típusokra, például a hazai gyártású Bervákra és Pannikra is emlékezhetnek).

Fotó: Gehilio's Garage/Halász Gábor

Ezek az 50 köbcentis, szocialista gyártású kismotorok évtizedekig meghatározták a magyar utcaképet – megelőzve a rendszerváltás után elterjedő japán és olasz robogók korszakát –, ma viszont már inkább hobbi célokat szolgálnak, és mint idén nyáron kiderült, sokkal nagyobb hódoló táboruk van, mint azt elsőre gondolnánk. Keszthelyen a Festetics-kastély előkertjében találkoztak a mopedesek az első Balaton-parti Moped Party alkalmával.

Fotó: Gehilio's Garage/Halász Gábor

A veterán járműves videóikról ismert Gehilio's Garage testvérpárosa, Kovács Bálint és Kovács Máté hívta össze a 30 évnél öregebb és 50 köbcenti alatti motorok rajongóit.

A kastélypark után közös gurulás kíséretében együtt mentek a motorosok a keszthelyi Helikon strandra,

ahol a nap további részét töltötték. Több, mint 120 motoros döntött úgy, hogy ellátogat a júniusi rendezvényre, amelyről most készült el a cikkünk végén megnézhető videós összefoglaló.

Fotó: Gehilio's Garage/Halász Gábor

Voltak, akik motorjuk nyergében érkeztek (akár Szombathelyről és Győr mellől), mások utánfutón hozták kedvencüket az ország távolabbi pontjairól, például Szolnok mellől. Jövőre is lesz Balaton-parti Moped Party, érdemes lesz résen lennie a járműrajongóknak, mert 2026 nyarán is megtelik majd Keszthely és környéke az öreg 50 köbcentisekkel. Most pedig lássuk az idei buli hangulatát és a legérdekesebb gépeket!