Donald Trump nem először nézett farkasszemet a halállal

Az amerikai elnök ellen szombat este ismét támadást kíséreltek meg a Fehér Ház tudósítói vacsoráján, a Washington Hilton szállodában. A rendezvény ellenőrző pontjánál eldördült lövések miatt a titkosszolgálat azonnal kimenekítette a helyszínről Donald Trumpot, Melania Trumpot és J. D. Vance alelnököt. Ez már a sokadik alkalom, hogy az elnök hajszál híján menekült meg a halál torkából. Több mint egytucatnyi merényletet kíséreltek meg eddig Donald Trump ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 6:56
Donald Trump többször is fenyegetések célpontjává vált

A lista döbbenetes: lövöldözések, fegyveres behatolók, mérgezett levelek és külföldi hatalmak által szervezett gyilkossági kísérletek sora kíséri az amerikai elnök életét. 

Idén februárban a titkosszolgálat ügynökei kénytelenek voltak lelőni a 21 éves Austin Tucker Martint, aki puskával és gázpalackkal a kezében hatolt be a mar-a-lagói birtokra. 

Alig egy hónappal később, márciusban vadászgépeket kellett riasztani, amikor egy repülőgép sértette meg a Trump otthona feletti tilalmi zónát.

Tavaly is több alkalommal került közvetlen életveszélybe az elnök.

2025 októberében egy vadászlest találtak a Palm Beach-i repülőtér mellett, ahonnan közvetlen rálátás nyílt az Air Force One-ra. Augusztusban pedig egy biztonsági mulasztás során egy megtöltött Glock pisztoly jutott át az ellenőrzésen a virginiai Trump National Golf Clubban, ahol az elnök is jelen volt. Ugyanebben az időszakban egy nőt tartóztattak le a Fehér Ház közelében, aki korábban az interneten azt hangoztatta, hogy pengével végez Trumppal.

Lövések dördültek Donald Trump kampánygyűlésén, vérző fejjel vitték le a színpadról

2024 júliusában, a pennsylvaniai Butlerben történt az egyik legmegrázóbb eset, amikor Thomas Crooks egy AR–15-össel nyitott tüzet egy gyűlésen

Donald Trump ekkor ténylegesen megsebesült a fülénél, egy ártatlan résztvevő pedig életét vesztette. 

Alig két hónappal később, szeptemberben a West Palm Beach-i golfpályánál Ryan Wesley Routh-t fogták el, aki puskával a kezében leselkedett az elnökre a bokrok között – őt később életfogytiglani börtönre ítélték.

Nem csak magányos elkövetők próbáltak az elnök életére törni. 2024-ben az amerikai hatóságok több olyan bérgyilkossági tervet is lelepleztek, amelyek szálai az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához vezettek. Pakisztáni és iráni állampolgárokat vádoltak meg azzal, hogy profi gyilkosokat toboroztak Trump likvidálására.

2020-ban egy kanadai nőt ítéltek 22 év börtönre, amiért egy méreggel átitatott levelet küldött az elnöknek, és hasonló mérgező csomagokat foglaltak le 2018-ban is, mielőtt azok Trump kezébe kerülhettek volna.

A támadók módszerei eltérnek, egészen extrém kísérletekre is volt példa: 2017-ben Észak-Dakotában egy férfi ellopott egy targoncát, hogy azzal borítsa fel az elnöki limuzint. 

A korábbi kampányok során pedig Las Vegasban egy brit férfi próbálta meg elvenni egy rendőr fegyverét, hogy beszéde közben végezzen a politikussal. 

Borítókép: Trump beszéde közben lövések dördültek, a politikus a jobb fülén megsérült 2024-ben a pennsylvaniai Butlerben (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekhorthy miklós

Ha elütne a villamos

Bogár László avatarja

Azt kellene vizsgálat tárgyává tenni, hogy a „rendszer megy tovább”, vagy éppen ellenkezőleg a rendszer drámai módon megváltozik, és újabb rendszerváltást élünk át.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
