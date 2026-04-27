Donald Trump nem először nézett farkasszemet a halállal

Donald Trump többször is fenyegetések célpontjává vált

A lista döbbenetes: lövöldözések, fegyveres behatolók, mérgezett levelek és külföldi hatalmak által szervezett gyilkossági kísérletek sora kíséri az amerikai elnök életét.

Idén februárban a titkosszolgálat ügynökei kénytelenek voltak lelőni a 21 éves Austin Tucker Martint, aki puskával és gázpalackkal a kezében hatolt be a mar-a-lagói birtokra.

Alig egy hónappal később, márciusban vadászgépeket kellett riasztani, amikor egy repülőgép sértette meg a Trump otthona feletti tilalmi zónát.

Tavaly is több alkalommal került közvetlen életveszélybe az elnök.

2025 októberében egy vadászlest találtak a Palm Beach-i repülőtér mellett, ahonnan közvetlen rálátás nyílt az Air Force One-ra. Augusztusban pedig egy biztonsági mulasztás során egy megtöltött Glock pisztoly jutott át az ellenőrzésen a virginiai Trump National Golf Clubban, ahol az elnök is jelen volt. Ugyanebben az időszakban egy nőt tartóztattak le a Fehér Ház közelében, aki korábban az interneten azt hangoztatta, hogy pengével végez Trumppal.